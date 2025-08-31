پیش بینی تولید بیش از ۱۱ هزار تُن بادام زمینی در گیلان

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت بادام زمینی در استان اظهار کرد: گیلان به عنوان یکی از قطبهای دیرینه کشت بادام زمینی در کشور، سالانه بخش قابل توجهی از تولید این محصول را به خود اختصاص میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: برداشت این محصول از اوایل شهریورماه در سطح حدود ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: پیشبینی میشود که بادام کاران گیلانی امسال بیش از ۱۱ هزار تن پیله خشک بادام زمینی تولید کنند که ارزش اقتصادی آن بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
محمدی شهرستان آستانه اشرفیه را با سطح زیر کشت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار، قطب اصلی کشت بادام زمینی در استان معرفی کرد و گفت: علاوه بر این شهرستان، کشت بادام زمینی در شهرستانهای رشت، تالش، رودبار و بندر انزلی نیز انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه رقم فلوری اسپانیش، رقم اصلی کشت شده در استان است، اظهار داشت: فصل کشت بادام زمینی از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده و برداشت آن معمولاً از اواخر مرداد و اوایل شهریور شروع میشود.
وی درباره فرآوردههای جانبی این محصول گفت: روغن بادام زمینی، کره بادام زمینی، علوفه و کنجاله بادام زمینی از محصولات جانبی این محصول به شمار میروند که در صنایع غذایی و دامداری کاربرد دارند همچنین روغن بادام زمینی در تهیه رنگها، لاک، الکل، روغنهای روانکننده، حشرهکشها و حتی نیتروگلیسیرین نیز به کار میرود.
محمدی در خصوص اهمیت تغذیهای بادام زمینی تصریح کرد: بادام زمینی به دلیل داشتن چربیهای غیر اشباع، پروتئین بالا و انواع ریزمغذیها، نقش مهمی در کاهش کلسترول و تریگلیسیرید، پیشگیری از بیماریهای قلبی، سرطان و آلزایمر و تقویت اندامهای داخلی بدن دارد.
وی در پایان یادآور شد: بیش از ۴ هزار بهرهبردار در زمینه تولید بادام زمینی در استان فعالیت دارند و ۸ کارخانه با ظرفیت تولید سالانه هرکدام ۱۵۰۰ تن به همراه ۲۰۰ کارگاه سنتی فرآوری این محصول در گیلان فعال هستند.
