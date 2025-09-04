افتتاح ۱۱ تعاونی جدید با ۲۲۰ فرصت شغلی در هفته تعاون همدان

به گزارش خبرنگار مهر، وهب مختاران پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با تبریک هفته دولت، هفته تعاون و نیز تقدیر از خبرنگاران، اظهار کرد: ظرفیت تعاون و همدلی و همبستگی حاصل از آن، می‌تواند بستری ارزشمند برای ساختن ایران عزیز و تبدیل کشور به کارگاهی بزرگ در عرصه تولید فراهم کند. این ظرفیت، به ویژه در حوزه اشتغال‌زایی، بسیار مهم و اثرگذار است و نباید از آن غافل شد.

وی ادامه داد: امسال در جشنواره تعاونی‌های برتر کشور که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، استان همدان موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد؛ این موفقیت با معرفی دو تعاونی ممتاز ملی از استان به دست آمد که جای تقدیر از تلاش فعالان تعاون را دارد.

مختاران با بیان اینکه هفته تعاون از ۱۱ تا ۱۷ شهریور نامگذاری شده است، گفت: در این هفته ۸۷ برنامه در استان اجرا می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افتتاح ۱۱ تعاونی جدید با ایجاد ۲۲۰ فرصت شغلی اشاره کرد. یکی از این تعاونی‌ها نیز به عنوان تعاونی برتر انتخاب شده و با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر تعاون و مسئولان استانی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان افزود: طی سال جاری، ۲۶ تعاونی در استان از محل حمایت‌های اداره کل تعاون تسهیلاتی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. همچنین در چارچوب نقشه پیشرفت و تحول استان، اداره کل برنامه‌هایی در حوزه آب، محیط زیست و گردشگری در دستور کار قرار داده است که شامل ایجاد نیروگاه خورشیدی در منطقه قهاوند و تقویت تعاونی‌های فعال در حوزه آب و آبرسانی است.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه گردشگری، گفت: ایجاد تعاونی‌های صنایع دستی و بوم‌گردی متناسب با ظرفیت‌های استان یکی از اولویت‌های مهم در سال جاری است و در برنامه هفتم توسعه نیز ایجاد تعاونی‌های جدید به صورت سالیانه و در بازه پنج ساله پیش‌بینی شده است.

مختاران تعداد تعاونی‌های فعال استان را یک‌هزار و ۳۸۳ واحد با ۱۹ هزار فرصت شغلی اعلام کرد و افزود: این هفته برنامه‌هایی همچون غبارروبی مزار شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، نشست با مسئولان ارشد استان، حضور در نماز جمعه، میز خدمت در شهرستان‌ها، بازدید از تعاونی‌ها، برگزاری جلسات توسعه بخش تعاون و نشست‌های تخصصی با مدیران تعاونی‌ها برای حل مشکلاتشان اجرا خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر استان با حضور استاندار و اهدای تندیس و یادبود به تعاونی‌های موفق خبر داد و تصریح کرد: یکی از طرح‌های ویژه امسال، طرح اتصال بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت به کانون‌های اشتغال است که در روستاها و شهرهای استان در حال اجراست و با هدف حمایت از تعاونی‌های تازه‌تأسیس و تأمین نیاز در مناطق اشتغال‌زا همچون لُگاه، دستجرد و کرآباد پیگیری می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: در ادامه این برنامه، طرح برندسازی محصولات تعاونی‌ها نیز دنبال خواهد شد تا با ارتقای کیفیت و ایجاد اشتغال پایدار، سطح فعالیت‌های اقتصادی استان بیش از پیش تقویت شود.