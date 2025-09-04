خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در ماه‌های اخیر، رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌های خود بر حفظ انسجام ملی و پرهیز از اختلافات سیاسی تأکید کرده‌اند. ایشان در آخرین دیدار با اعضای دولت، صراحتاً هشدار دادند که حاشیه‌سازی‌ها و جدل‌های سیاسی می‌تواند کشور را از مسیر رشد و حل مشکلات واقعی مردم منحرف کند.

در همین راستا، رئیس جمهور نیز در جلسات مختلف دولت، از مدیران خواسته تا تمرکز خود را بر حل مسائل مردم بگذارند و به «کار و خدمت» به جای «نزاع و رقابت سیاسی» بپردازند.

استان گلستان با توجه به ترکیب فرهنگی، مذهبی و قومی متنوع، همواره نیازمند مدیریت هوشمندانه‌ای در حوزه انسجام اجتماعی و سیاسی بوده است.

گلستان در سال‌های گذشته، به‌رغم برخی کاستی‌ها، توانسته است در برخی شاخص‌ها از جمله پاسخگویی به سرمایه‌گذاران، افزایش انسجام در بدنه مدیریتی گو حضور در بین مردم، رتبه‌های قابل قبولی کسب کند.

در حوزه سرمایه‌گذاری، بهبود رتبه استان در پاسخ به استعلامات سرمایه‌گذاری (از رتبه ۲۲ به رتبه ۹ کشور)، نشان‌دهنده تلاش برای بهبود فضای کسب‌وکار است. همچنین موضوعاتی چون منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون، طرح گردشگری جزیره آشوراده و سفر وزیر میراث فرهنگی با تصویب اعتبارات سنگین، گلستان را در آستانه جهش قرار داده است.



از سوی دیگر، راه‌اندازی ساختارهایی مانند مرکز تماس مردمی ثامن، دیدارهای عمومی استاندار، و سفرهای شهرستانی همراه با ارتباط مستقیم با مردم، نشان می‌دهد که دولت در گلستان، در مسیر تقویت ارتباط بی‌واسطه با جامعه گام برداشته است.



در چنین فضایی، گفت‌وگو با محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، می‌تواند تصویری دقیق‌تر از راهبردها، دستاوردها و دغدغه‌های مدیریتی استان ارائه دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکیدات رهبری و رئیس‌جمهور درباره حفظ انسجام ملی، خواستار پایان دادن به دعواهای سیاسی و تمرکز بر مسائل اساسی مردم شد. محمد حمیدی در این گفت‌وگو به تشریح اقدامات گسترده هفته دولت، حمایت استان از سرمایه‌گذاران، پروژه‌های مهم در حال اجرا، و سازوکارهای ارتباط مستقیم با مردم پرداخت.

*با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، ارزیابی شما از وضعیت انسجام در کشور چیست؟

فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، یک هشدار و در عین حال یک راهبرد بود. ما به عنوان مسئولان اجرایی باید بدانیم که انسجام، اولویت نخست کشور است. تأکید ایشان و همچنین رئیس‌جمهور بر همگرایی، نشان می‌دهد که امروز نباید وقت و انرژی کشور صرف حاشیه‌سازی‌ها شود.

*مصادیق این انسجام در استان گلستان چگونه بروز پیدا کرده است؟



خوشبختانه در استان گلستان، شاهد فضای همکاری بین مدیران هستیم. مجمع نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و حتی بخش خصوصی، در بسیاری از موضوعات کلان استان هم‌افزایی دارند. محوریت شخصیت‌هایی مثل آیت‌الله نورمفیدی، که پدر معنوی استان محسوب می‌شوند، نیز به ایجاد وحدت در بین نخبگان کمک کرده است. این الگو را باید تقویت کنیم.



*مهم‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های هفته دولت امسال چه بود؟



در هفته دولت هزار و ۸۵۶ پروژه افتتاح شد که بخش زیادی از آن‌ها به مناطق محروم اختصاص داشت. افزون بر آن، بیش از هزار و۳۰۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، هنری و مذهبی در سطح استان برگزار شد. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توانم به جشنواره بوی محلی، برنامه‌های ورزشی ویژه بانوان روستایی، گلگشت طبیعت‌گردی، پیاده‌روی‌های خانوادگی و اداری، و مسابقات بین‌استانی فوتبال در گنبد اشاره کنم.



*میزان مشارکت مردمی در این برنامه‌ها چگونه بود؟



مشارکت بالا بود، خصوصاً در مناطق روستایی و شهری محروم که هم‌زمانی برنامه‌های فرهنگی و افتتاح پروژه‌های زیرساختی، باعث امیدآفرینی شد. ارتباط مستقیم مردم با مسئولان در این برنامه‌ها یکی از ویژگی‌های مثبت بود.

*استان گلستان در مسیر جذب سرمایه‌گذاری چه اقداماتی انجام داده است؟

مسیر سرمایه‌گذاری در گلستان هموار شده است. ما توانستیم رتبه استان را در پاسخ به استعلامات از ۲۲ به ۹ برسانیم. جلسات منظم ستاد سرمایه‌گذاری، پیگیری پروژه منطقه آزاد تجاری، توسعه گردشگری جزیره آشوراده، و همچنین پروژه‌های جذب سرمایه در حوزه گردشگری، از مهم‌ترین اقدامات است.

* سفر وزیر میراث فرهنگی چه دستاوردی برای استان داشت؟

در جریان این سفر، اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان برای حوزه گردشگری مصوب شد. این مبلغ به زیرساخت‌ها، پروژه‌های گردشگری خصوصی و ارتقا ظرفیت اقامتی اختصاص خواهد یافت. ما معتقدیم گردشگری، پیشران اشتغال در استان است.

*با شعار سال «جهش تولید» چطور هماهنگ شده‌اید؟

شعار سال در عمل توسط استاندار و تیم مدیریتی دنبال می‌شود. همه دستگاه‌ها بسیج شده‌اند تا سرمایه‌گذاران را حمایت کنند. در گلستان به معنای واقعی «فرش قرمز» برای سرمایه‌گذاران پهن شده و دستگاه‌ها مکلفند راه‌ها را برای آن‌ها کوتاه کنند.

*یکی از دغدغه‌های مردم، شنیده شدن صدای‌شان است. چه سازوکارهایی برای شنیدن و پاسخ به مطالبات مردمی دارید؟

ارتباط با مردم در استان گلستان صرفاً شعاری نیست. ما از بستر پیام‌رسان‌ها تا مراجعات حضوری، همه مسیرها را باز گذاشته‌ایم. شخص استاندار بارها در ساعات پایانی شب، پیام‌های مردم را به مدیران ارجاع داده و ما موظف به پاسخ‌گویی شده‌ایم.

*در زمینه پاسخگویی چهره به چهره چه اقداماتی شده است؟

مرکز تماس «ثامن» را داریم که هر روز دو ساعت میزبان مدیران اجرایی است و شهروندان از سراسر استان تماس می‌گیرند. هر هفته، معاونان استاندار یک روز را به حضور در این مرکز اختصاص می‌دهند. شنبه‌ها هم ملاقات عمومی با استاندار برگزار می‌شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی در آن حضور دارند.

* آیا بازدیدهای میدانی هم انجام می‌دهید؟

بله. در جریان سفرهای شهرستانی، پس از افتتاح پروژه‌ها، زمانی برای ملاقات مستقیم با مردم در نظر گرفته می‌شود. این بازدیدها نقش مهمی در شناسایی مشکلات دارد و در این بین رسانه نقش پررنگی بر عهده دارد و می‌تواند کمک بزرگی کند؛ چراکه پل ارتباطی مهمی میان مردم و مسئولان محسوب می‌شود.

*در حوزه امنیت اجتماعی و نشاط عمومی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

نگاه ما به امنیت، صرفاً پلیسی نیست. امنیت واقعی در گروی رضایت مردم و تقویت نشاط اجتماعی است. برنامه‌هایی مثل مسابقات ورزشی، جشنواره‌های محلی، پیاده‌روی‌ها، حمایت از ورزش زنان و دختران و جشن‌های مردمی، نقش زیادی در ایجاد آرامش و کاهش تنش‌های اجتماعی داشته‌اند.

*نقش بخش خصوصی در این حوزه چقدر پررنگ است؟

تعامل با بخش خصوصی یکی از نقاط قوت ما بوده است. برای اجرای بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، از ظرفیت نهادهای مردمی و سرمایه‌گذاران محلی استفاده کردیم. هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی باعث می‌شود هزینه‌ها کمتر و اثربخشی بیشتر شود.

محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، در این گفت‌وگو تأکید کرد که انسجام، رمز عبور از بحران‌ها و شرط توسعه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گلستان در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری، خواستار همدلی بیشتر نهادها و فاصله گرفتن از فضای پرتنش سیاسی شد. حمیدی همچنین وعده داد که صدای مردم در گلستان شنیده می‌شود و مدیران استان خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند.