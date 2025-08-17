علیرضا مختاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۹۰۳ نفر از اتباع غیرمجاز افغان در استان شناسایی و با آنها طبق قانون برخورد شده است، اظهار کرد: بر اساس مقررات موجود، حضور اتباع غیرمجاز در استان ممنوع است و این اداره کل با همکاری دستگاه‌های نظارتی به‌صورت ویژه پیگیر اجرای قانون در این زمینه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی مانند «شهر دوستدار کودک» و «شهر دوستدار سالمند» فرصت‌های شغلی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند.

مختاران خاطرنشان کرد: تنها در حوزه خدمات سالمندان امکان ایجاد اشتغال برای ۱۳ تا ۱۴ هزار نفر فراهم است؛ این در حالی است که کل نیاز اشتغال استان حدود ۱۶ هزار نفر برآورد می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان تسهیل فضای کسب‌وکار را شرط اصلی بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها دانست و افزود: رفع موانع صدور مجوزها، به‌ویژه در حوزه مشاغل نوآورانه، امری ضروری است.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در ایجاد اشتغال تأکید کرد و گفت: تجربه نشان می‌دهد هرجا از دانش و فناوری استفاده شده، مشکلات با سرعت بیشتری رفع شده است.