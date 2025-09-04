زلزله ۵.۳ ریشتری اکوادور را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۴۵.۲ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۵۴ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۷۷.۷۹ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۳ ریشتر اکوادور را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۴۵.۲ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۵۴ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۷۷.۷۹ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.
نظر شما