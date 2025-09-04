زلزله ۵.۳ ریشتری اکوادور را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۴۵.۲ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۵۴ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۷۷.۷۹ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.