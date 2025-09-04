  1. جامعه
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

زلزله ۵.۳ ریشتری اکوادور را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر اکوادور را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۴۵.۲ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۵۴ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۷۷.۷۹ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی مخابره نشده است.

