مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۱ ریشتر اکوادور را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۰.۸ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۷.۶۱ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی ازخسارات احتمالی منتشر نشده است.
