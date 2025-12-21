به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۰.۸ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۷.۶۱ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی ازخسارات احتمالی منتشر نشده است.