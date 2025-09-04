  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

ایجاد فضای شاد و انگیزه‌بخش در مدارس به عنوان اولویت دنبال شود

بندرعباس- قائم مقام استاندار هرمزگان گفت: ایجاد فضای شاد و انگیزه‌بخش در مدارس و توجه به سلامت روان دانش‌آموزان از اولویت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با فرمانداران استان، با تاکید بر آمادگی شهرستان‌ها برای مدیریت انتخابات شوراها، هماهنگی میان احزاب و تشکل‌های سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی، خواستار ایجاد انسجام عملی در تمام سطوح مدیریتی شد.

وی همچنین وضعیت امنیت شهرستان‌ها، مقابله با قاچاق کالا، سوخت و ساماندهی مهاجرت غیرقانونی و ارتقای امنیت پایدار بنادر و مناطق مرزی را از اولویت‌های جدی فرمانداری‌ها برشمرد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان به وضعیت دانش‌آموزان کم‌توان اقتصادی و بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های خیرین و اقدامات فرمانداران برای تأمین اقلام ضروری این گروه‌ها شد.

وی یادآور شد: ایجاد فضای شاد و انگیزه‌بخش در مدارس و توجه به سلامت روان دانش‌آموزان از دیگر اولویت‌هاست و از فرماندارانی که در این زمینه اقدامات عملی انجام داده‌اند تقدیر کرد.

نفسی با تاکید بر تقویت انسجام همکاران و همکاری میان ستاد و فرمانداری‌ها، خواستار استمرار اقدامات موفق شهرستان‌ها شد و اعلام کرد: تیم‌های حمایتی برای پیگیری این اقدامات آماده ارسال هستند.

وی در پنج محور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی مطالبی را تبیین کرد و از فرمانداران و مدیران ستادی خواست مطابق با آنها برنامه‌ها و اولویت‌ها را تنظیم کنند و در جلسه آتی گزارش عملکرد را ارائه دهند.

