به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با فرمانداران استان، با تاکید بر آمادگی شهرستان‌ها برای مدیریت انتخابات شوراها، هماهنگی میان احزاب و تشکل‌های سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی، خواستار ایجاد انسجام عملی در تمام سطوح مدیریتی شد.

وی همچنین وضعیت امنیت شهرستان‌ها، مقابله با قاچاق کالا، سوخت و ساماندهی مهاجرت غیرقانونی و ارتقای امنیت پایدار بنادر و مناطق مرزی را از اولویت‌های جدی فرمانداری‌ها برشمرد.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان به وضعیت دانش‌آموزان کم‌توان اقتصادی و بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های خیرین و اقدامات فرمانداران برای تأمین اقلام ضروری این گروه‌ها شد.

وی یادآور شد: ایجاد فضای شاد و انگیزه‌بخش در مدارس و توجه به سلامت روان دانش‌آموزان از دیگر اولویت‌هاست و از فرماندارانی که در این زمینه اقدامات عملی انجام داده‌اند تقدیر کرد.

نفسی با تاکید بر تقویت انسجام همکاران و همکاری میان ستاد و فرمانداری‌ها، خواستار استمرار اقدامات موفق شهرستان‌ها شد و اعلام کرد: تیم‌های حمایتی برای پیگیری این اقدامات آماده ارسال هستند.

وی در پنج محور سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی مطالبی را تبیین کرد و از فرمانداران و مدیران ستادی خواست مطابق با آنها برنامه‌ها و اولویت‌ها را تنظیم کنند و در جلسه آتی گزارش عملکرد را ارائه دهند.