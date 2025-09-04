به گزارش خبرنگار مهر احمد دنیامالی در نشست معاونان تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش همواره مدافع حقوق معلمان است؛ گفت: امروز چاقی و اضافه وزن سراغ کودکان و نوجوانان آمده است. نقش آموزش و پرورش برای تبیین این مسئله بسیار برجسته است. دانش آموزان میتوانند پیام رسان ما به خانوادهها هم باشند.
وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان ید واحده هستند
وی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش در خصوص وحدت بین دو وزارتخانه گفت: واقعاً وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش یک ید واحده هستند. مأموریتهای یکسانی داریم و اگر کاری هم روی زمین مانده باشد باید با کمک همدیگر آن را انجام دهیم.
شما در وزارت آموزش و پرورش تکلیف دارید که کودکان معلول را کمک کنید تا به جامعه بازگردند. نگهداری کودکان اوتیسمی برای خانوادهها بسیار سخت است صرف نظر از مسائل مادی، بار روحی و روانی بسیار زیاد است
دنیا مالی با اشاره به اینکه عدد بالای ۳۰ هزار متخصص تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش عدد بسیار بالایی است؛ گفت: ما در وزارت ورزش و جوانان تاکید کردیم که همه معاونین در استانها باید به هیئتهای دانشآموزی و کانونهای استعدادیابی خود توجه کنند و بر روی آنها سرمایهگذاری نمایند.
بروز ناهنجاریهای اسکلتی در کودکان با کم تحرکی
وزیر ورزش جوانان با اشاره به اینکه کار گروهی و ورزش همگانی پایه و اساس استعدادیابی ما در ورزش است گفت: ۵۷۰۰ دانش آموز را در سراسر کشور رصد کردیم و فرم اسکلتی آنها را بررسی کردیم و متأسفانه در برخی پارامترها در برخی از مناطق کشور دانش آموزان فرم بدنی مناسبی ندارند. استفاده از وسایل الکترونیکی همچون گوشیهای تلفن همراه و کم تحرکی، موجب بروز ناهنجاریهایی در فرم اسکلتی دانش آموزان شده است.
وی با بیان اینکه باید به سلامت کودکان قبل از ورود آنان به مدرسه توجه کنیم گفت: باید یک گروه سه جانبه متشکل از وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت تشکیل دهیم تا سلامت کودکان و نوجوانان را از سنین پیش از آغاز دبستان تا نوجوانی و جوانی پیمایش نمائیم.
انتظارات وزیر ورزش از وزارت آموزش و پرورش
دنیا مالی با بیان اینکه چند انتظار از وزارت آموزش و پرورش داریم؛ گفت: دو موضوع برای ما بسیار مهم است. یکی بحث ورزش معلولان است. ما میخواهیم کودکان معلول ما در جامعه حضور داشته باشند. بی تحرکی کودکان معلول موجب متلاشی شدن خانوادههایشان شده است. شما در وزارت آموزش و پرورش تکلیف دارید که کودکان معلول را کمک کنید تا به جامعه بازگردند. نگهداری کودکان اوتیسمی برای خانوادهها بسیار سخت است. صرف نظر از مسائل مادی بار روحی و روانی بسیار زیاد است.
میخواهم بودجه ورزش معلولان را چند برابر کنم
وی با بیان اینکه میخواهم بودجه ورزش معلولان و جانبازان را چند برابر کنم گفت: دنیا از ما که ریشه انقلابمان بر اساس توصیه معصومان و عدالت محور است؛ انتظار دارد در این موضوعات قوی رفتار کنیم. باید برای حمایت از خانوادههای معلول به ورزش و تحرک کودکان و نوجوانان معلول توجه بیشتری داشته باشیم.
به دنبال توسعه ورزشهای ساحلی هستیم
دنیا مالی با اشاره به اینکه میخواهیم ورزش را ارزان کنیم گفت: نظامهای توسعه محور در جهان به دنبال دسترسی آسان و ارزان اقشار مختلف جامعه به ورزشهای جمعی هستند. ما به دنبال توسعه ورزشهای ساحلی هستیم و هم این ورزشها هم لازم نیست حتماً در کنار ساحل باشد. با کمترین منابع میتوانیم مکانهای ورزشی ساحلی همچون والیبال ساحلی یا فوتبال ساحلی در مدارس داشته باشیم.
ورزش ساحلی بسیار نشاط آور است
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه من فرزند دریا هستم؛ گفت: من میدانم که بازی در کنار ماسه و ساحل دریا چقدر نشاط آور است. مدرسه ما در نزدیکی ساحل بوده است و زنگ ورزش کنار دریا فوتبال بازی میکردیم. امروز ورزش ساحلی هم بسیار نشاط آور است و هم در المپیک رشتههای جدیدی مرتبط با ساحل ایجاد شده است.
دنیامالی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: باید یک ستادی تشکیل دهیم تا از امروز به دنبال استعدادپروری باشیم. تلاش کنیم تا مانند مسابقات ۲۰۲۵ کشورهای اسلامی، دانش آموزان ما در آینده عزت آفرین باشند. اگر نگاه بلند مدت داشته باشیم کسب مدال طلا برای ما در دسترس خواهد بود.
توجه بیشتری روی کیفیت مدالها و کسب مدال طلا خواهیم داشت
دنیا مالی با بیان اینکه روی کیفیت مدالها کار میکنیم؛ گفت: پاداش مدال طلا بسیار بیشتر از مدار نقره و برنز خواهد شد. مدال طلا گرم کنیم پرچم ما بالاتر خواهد ایستاد و سرود ملی ما پخش خواهد شد لذا سیاستهای ما به گونهای است که توجه ورزشکاران بیش از هر چیز روی کسب مدال طلا باشد.
