اعضای تیم المپیاد نجوم ایران مهمان خبرگزاری مهر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دانش آموزان المپیادی کشورمان که در المپیاد جهانی دانش آموزی در رشته نجوم موفق به کسب مدال طلا شدند؛ مهمان خبرگزاری مهر بودند.

در این دیدار یکی از اساتیدشان هم که خود از مدال آوران سال‌های گذشته در المپیادهای جهانی بود؛ حضور داشت.

در این بازدید، دانش آموزان به همراه مربی المپیادی خود ضمن دیدار با مدیر عامل، خبرنگاران و فضای خبرگزاری، به سوالاتی هم پاسخ دادند که در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

هر پنج دانش آموز برگزیده مدال طلا در رشته نجوم امسال، از این پس خبرنگار افتخاری خبرگزاری مهر خواهند بود و می‌توانند سوژه‌ها و گزارشات خود را در خبرگزاری مهر منتشر کنند.

این برای اولین بار است که نوجوانان دانش آموز، کارت خبرنگاری خبرگزاری مهر را دریافت می‌کنند.