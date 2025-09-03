به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آئین افتتاحیه دوازدهمین دوره مجلس دانش آموزی با گرامی‌داشت یاد و نام جمعی از دانش آموزان و معلمان شهید جنگ ۱۲ روزه گفت: دولت حاضر با ایمان و علم واقعی به اینکه آموزش و پرورش لازمه توسعه است از ابتدا به نظام تعلیم و تربیت توجه کاملی داشت.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از ماموریت ما تربیت دانش آموزان است گفت: زمانی می‌توانیم در موضوع تربیت دانش آموزان موفق شویم که موقعیت‌های متنوع تربیتی را برای نوجوانان فراهم کنیم. وقتی نقشی به دانش آموز می‌دهیم این یک موقعیت تربیتی است. وقتی اداره یک کلاس یا رقراری نظم حیات مدرسه را دانش آموز به عهده می‌گیرد در حقیقت در یک موقعیت تربیتی قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: شرکت در مجلس دانش‌آموزی از بالاترین موقعیت‌های تربیتی است. همچنین اگر بتوانیم در هر کلاس درس یک خبرنگار کلاس داشته باشیم خبرگزاری پانا با ۶۰۰ هزار دانش آموز خبرنگار، یک موقعیت بزرگ نقش آفرینی و تربیت می‌شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه مجلس دانش آموزی ممتازترین موقعیت تربیتی است گفت: این موقعیت تربیتی از سطح مدرسه شروع شده و بعد از سطح منطقه و شهرستان در سطح ملی برگزار می‌شود و دانش آموزان عضو مجلس می‌توانند با وزیر بنشیند و نه فقط برای مدرسه خود که برای دانش آموزان سراسر کشور نقش آفرین باشند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مجلس دانش آموزی به دانش آموزان کمک می‌کند تا مهارت سخنوری، نقادی، اظهار نظر و کنشگری را بیاموزند و برای زندگی خود این مهارت‌ها را به بهترین شکل تقویت و بروز دهند.