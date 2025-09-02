داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همراه محمدرضا نصیری‌نژاد، دبیرکل انجمن بین‌المللی کوراش، دیداری با وزیر ورزش و جوانان داشتیم.

وی افزود: در این نشست موضوعات متعددی از جمله توسعه و گسترش کوراش در سطح ملی و بین‌المللی، جایگاه برجسته این رشته در مسابقات جهانی، آسیایی و بازی‌های آسیایی و همچنین نقش آن به‌عنوان یک انجمن مستقل مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن کوراش با اشاره به حمایت وزارت ورزش از برنامه‌های این رشته ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان ضمن ابراز خرسندی از دستاوردهای کوراش‌کاران کشور، حمایت‌های جدی وزارت را از برنامه‌های آتی این رشته اعلام کرد.

خسرویار بیان کرد: دنیامالی همچنین با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی کوراش در اقشار مختلف جامعه، توصیه کرد، این ورزش اصیل در مدارس، دانشگاه‌ها، نیروهای مسلح و ورزش کارگری به‌طور گسترده وارد شود تا علاوه بر ارتقای سطح قهرمانی، به ترویج فرهنگ پهلوانی و سلامت عمومی نیز کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای تکرار موفقیت‌های کوراش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و سایر رویدادهای مهم بین‌المللی در دستور کار قرار دارد.