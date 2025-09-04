به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری‌زاده صبح پنجشنبه با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در حوزه خدمات‌رسانی تحصیلی به دانش‌آموزان کم‌برخوردار، گفت: متأسفانه بروکراسی اداری باعث می‌شود اقلام حمایتی گاهی تا آبان ماه هم به دست دانش‌آموزان نرسد. این مسئله موجب کاهش اثرگذاری و بی‌اعتمادی می‌شود. اما امسال تلاش کردیم با برنامه‌ریزی و هماهنگی، پیش از مهرماه دغدغه خانواده‌ها را برطرف کنیم.



وی از پویش ملی «برای آینده‌سازان» به عنوان طرحی کلان در جهت عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی یاد کرد و افزود: در سال جاری، مجموعه‌های مختلفی از جمله هلال احمر، بنیادها، گروه‌های جهادی و خیرین مشارکت فعال دارند. حتی پویش اختصاصی هلال احمر با عنوان «ارمغان مهر» امسال به احترام اقدامات مشترک، با پسوند «برای آینده‌سازان» تلفیق شد تا هم‌افزایی کامل شکل گیرد.



نوری‌زاده با تاکید بر حذف موازی‌کاری در فرآیند توزیع اقلام افزود: برای اولین‌بار، بسته‌های حمایتی به‌صورت استاندارد و منسجم تهیه شده‌اند تا دانش‌آموزی احساس تبعیض نکند. همه گروه‌ها موظف شده‌اند اطلاعات توزیعی را ثبت و گزارش کنند تا شفافیت و نظم در کار حفظ شود.



وی با اشاره به اهمیت توجه به نیازهای غیرمادی دانش‌آموزان، گفت: تجربه ثابت کرده که بسیاری از کودکان بیش از دفتر و کیف، نیاز به مشاوره روانی و حمایت عاطفی دارند. برنامه‌های ما تنها به نوشت‌افزار محدود نمی‌شود؛ بلکه استعدادیابی، حمایت روانی و پیگیری مشکلات دانش‌آموزان نیز در قالب یک پکیج کامل حمایتی دنبال می‌شود.



وی از استان گلستان به‌عنوان پایلوت آغاز پویش امسال یاد کرد و افزود: در گلستان، سه هزار بسته تحصیلی از زمستان سال گذشته دپو شده بود و اکنون به سرعت در حال توزیع است. از این نقطه، استان‌های همجوار مانند خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، سمنان و مازندران نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند



نوری‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این پویش صرفاً کار خیریه نیست بلکه یک جهاد فرهنگی و اجتماعی است، اظهار کرد: در کنار حمایت تحصیلی، هدف ما افزایش همدلی ملی، ایجاد وفاق اجتماعی و پیوند مجدد بین مردم و نهادها است.

وی افزود: سال گذشته ۳۹۶ هزار بسته تحصیلی در سراسر کشور توزیع شد. امسال با هدف‌گذاری یک میلیون بسته، شاهد رشد چشم‌گیر در استان‌هایی مثل گلستان هستیم که سال گذشته تنها هزار و ۶۲۴ بسته توزیع شده بود.



نوری‌زاده خود تأکید کرد: ما کنار دولت، در خدمت مردم هستیم. این پویش برای آینده‌سازان کشور است؛ دانش‌آموزانی که قرار است ستون‌های فردای ایران باشند. تمام تلاش ما این است که هیچ کودک ایرانی به دلیل فقر، از تحصیل باز نماند.