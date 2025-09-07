به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصدمالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص یافت.
بر این اساس، وزارت ورزش به میزان شصت درصد و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد از این بودجه بهره مند میشوند.
همچنین در قانون آمده است که پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفهای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
با وجود اختصاص این بودجه برای توسعه ورزش همگانی و ساخت پروژههای ورزشی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و مشخصاً سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از کمبود بودجه برای تکمیل پروژههای ورزشی خبر میدهد.
حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در نشست معاونان تربیت بدنی و سلامت استانهای کشور بر همین مساله تاکید کرد و از آنان خواست برای تأمین مالی پروژههای استانی خصوصاً پروژههای جزئی یا تکمیل پروژههای نیمه تمام تنها به دولت متکی نباشند.
وی با بیان اینکه نگاه تربیتی و دینی به ورزش بسیار برجسته است؛ گفت: ما مکلف هستیم در برنامه درسی به ورزش بیشتر توجه کنیم سرمایه انسانی آینده ایران نیازمند جسمی قوی است و سلامت و چابکی جزئی از تربیت صحیح است.
وی با بیان اینکه ساحت زیستی و بدنی یکی از ساحتهای اصلی تربیت است؛ گفت: آنچه که ستون و قوام دهنده تربیت است و شیرینترین لحظات حضور دانش آموز در مدرسه را فراهم میکند زنگ ورزش و تربیت بدنی است. گاهی مسائل سخت با راه حلهای آسان حل میشود که توجه به ورزش یکی از همین راه حلهای آسان است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس با بیان اینکه تقویت ورزش حرفهای در کشور از مسیر مدرسه صورت میگیرد؛ گفت: باید برای توسعه ورزش مدارس هم افزایی دستگاهها را جدی بگیریم؛ کمیته ورزش و محیط زیست در جامعه خیران مدرسه ساز شکل گرفته است و لازم است برای تجهیز مدارس به امکانات ورزشی با اعضای این کمیته بیشتر رایزنی کنیم.
ساخت چمن مصنوعی ۳۰۰ میلیون و ساخت استخر ۷۰ میلیارد هزینه دارد
خان محمدی در خصوص هزینههای تجهیز مدارس به امکانات ورزشی گفت: گاهی با ۳۰۰ میلیون تومان یک چمن مصنوعی در مدرسه ساخته میشود اما ساخت یک استخر حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان هزینه دارد. البته ما برای تهیه اعتبارات تلاش زیادی میکنیم اما نباید فقط در این زمینه به دولت نگاه کنیم باید به سمت ایجاد فضای چند بعدی حرکت کنیم.
از سالنهای ورزشی نهادهای دیگر استفاده کنید
رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به وجود سالنهای ورزشی بلااستفاده در اختیار نهادها و سازمانها گفت: میتوان از از سالنها و فضاهای ورزشی نهادهای دیگر استفاده کرد. ذهن برخی مدیران این است که میخواهند امکانات را خودشان ایجاد کنند و کمتر به فکر استفاده از امکانات موجود در دیگر نهادها هستند.
خان محمدی با بیان اینکه بخشی از بودجه ما به شورای برنامهریزی استانها رفته است گفت مسائل باید در استانها حل شود و باید به سمت تمرکز زدایی حرکت کنیم تعاملات استانی را در استان خود افزایش دهید تا ساخت چند سه روز بهداشتی نیازمند دستور از پایتخت نباشد. پروژههای رها شده یا نیمه تمام مثل خانههای بهداشت یا پروژههای جزئی ورزشی را به کمک انجمنهای اولیا و مربیان حل کنید.
ساخت دهکدههای ورزشی رویایی و نشدنی است
وی با بیان اینکه ساخت دهکدههای ورزشی پروژههای رویایی و نشدنی است گفت: باید به کمک یکدیگر ۳۱ برنامه عملیاتی مناسب ۳۱ کار ویژه طراحی کنیم تا در ستاد ملی مصوب نمائیم تا برای اعتبارات ۱۴۰۵ برای ساخت و تکمیل این کار ویژه اقدام نمائیم.
خان محمدی با اشاره به اینکه ۲۷ درصد از مالیات ارزش افزوده برای ساخت تجهیزات ورزشی و بهداشتی مدارس در نظر گرفته شده است؛ خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای ساخت مدرسه با کمبود اعتبار مواجهیم و با شرکتهای پتروشیمی و نفتی در حال چانه زنی هستیم.
گفتنی است؛ بر اساس قانون دولت مکلف است ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.
این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان به میزان ۶۰ درصد کل بودجه و وزارت آموزش و پرورش به میزان ۴۰ درصد در بودجه سنواتی قرار دارد.
