هر مدرسه قم تا ۱۰۰ مترمربع فضای تجاری خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی بعدازظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از مدرسهیاران که در سالن اجتماعات شهدای دانشآموز اردوگاه ۱۵ خرداد قم برگزار شد، اظهار کرد: تمرکز مدیران و کادر آموزشی بر امور روزمره و مشکلات مالی، آنان را از وظیفه اصلی خود که تعلیم و تربیت نسل آینده است بازمیدارد، بنابراین دستیابی به راهکارهایی برای خودکفایی مالی مدارس میتواند بهعنوان یک ضرورت مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مدرسهیاری صرفاً محدود به حوزه مالی نیست، افزود: همراهی و پشتیبانی مدرسهیاران میتواند نقش تعیینکنندهای در توانمندسازی و خوداتکایی مدارس داشته باشد و زمینه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش دانشآموزان را فراهم آورد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان قم در ادامه دو راهکار اصلی برای ایجاد درآمد پایدار در مدارس را تشریح کرد و گفت: نخستین راهکار، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و نصب سامانههای خورشیدی بر بام مدارس است که علاوه بر کمک به تأمین نیاز انرژی، در رفع ناترازی برق کشور نیز مؤثر خواهد بود. وی تصریح کرد: قم در اجرای این طرح در جایگاه نخست کشور قرار دارد و تاکنون پشتبام ۲۰ مدرسه با ظرفیت تولید ۴۰۰ کیلووات برق مجهز به پنلهای خورشیدی شده است.
اجتهادی دومین راهکار را ایجاد فضاهای تجاری متناسب با شأن و فضای فرهنگی مدارس عنوان کرد و افزود: مراحل قانونی این موضوع به سرانجام رسیده و هر مدرسه میتواند تا ۱۰۰ مترمربع فضای تجاری در اختیار داشته باشد و درآمد حاصل از این فضاها بهطور مستقیم در خدمت دانشآموزان و امور همان مدرسه قرار خواهد گرفت.
وی انجمن اولیا و مربیان را مهمترین بازوی نوسازی مدارس در این زمینه دانست و اظهار کرد: این انجمن با همراهی و پیگیریهای مستمر، بتواند بیش از گذشته در تحقق خودکفایی و ایجاد درآمد پایدار برای مدارس نقشآفرین باشد.
