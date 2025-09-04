  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

تصادف در جاده عالی‌شهر به بوشهر ۵ مصدوم داشت

تصادف در جاده عالی‌شهر به بوشهر ۵ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان گفت: برخورد پارس با پراید در جاده عالی‌شهر به بوشهر پنج مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالهی نژاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر برخورد پارس با پراید در جاده عالیشهر به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای گرگور به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان افزود: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه، اقدامات اولیه درمانی و پیش بیمارستانی، بر روی مصدومین انجام گرفت و توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس به بیمارستان شهدای خلیج فارس انتقال داده شدند.

کد خبر 6579571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها