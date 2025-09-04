به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالهی نژاد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان مبنی بر برخورد پارس با پراید در جاده عالیشهر به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جادهای گرگور به محل حادثه اعزام شد.
رئیس هلالاحمر شهرستان تنگستان افزود: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت.
وی گفت: پس از ارزیابی صحنه، اقدامات اولیه درمانی و پیش بیمارستانی، بر روی مصدومین انجام گرفت و توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس به بیمارستان شهدای خلیج فارس انتقال داده شدند.
