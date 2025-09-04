۹ واحد تولیدی استان ایلام به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز پنجشنبه در شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صمت، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، رییس کل دادگستری استان، مجموعه مدیران مرتبط با نشست و فعالان اقتصادی برگزار شد از احیای ۹ واحد صنعتی استان در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: در همین راستا با همراهی مدیران حوزه اقتصادی استان، ۱۱ واحد تولیدی نیز افزایش ظرفیت داشتند.

وی بر همراهی همه دستگاه‌ها و متولیان حوزه اقتصادی استان برای حمایت از دولت تاکید کرد و گفت: تولیدکنندگان در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هیچگاه مردم را تنها نگذاشتند و با تمام توان به تولید خود ادامه دادند که ضرورت دارد مدیران هم‌اکنون باید حامی آنها باشند.

استاندار ایلام خواستار تسهیل و تسریع در صدور مجوزها شد و گفت: تسهیل صدور مجوزها بسترها تولید را فراهم می‌سازد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: ایلام کوچک اما ظرفیت‌هایی عظیم دارد. استان ایلام در حوزه نفت و گاز ظرفیت‌های بسیاری دارد که باید به بهترین نحو ممکن از آنها استفاده کرد.

وی به ظرفیت بالای استان در حوزه گردشگری نیز اشاره کرد و گفت: سرعت ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری دو برابر سایر صنایع است که این مهم می‌طلبد که به این حوزه توجه ویژه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تثبیت اشتغال موجود در دولت چهاردهم اولویتی اساسی است، گفت: همه مدیران و نهادها باید یاریگر تولیدکنندگان باشند و از آنها حمایت کنند چراکه تولید بسترساز اشتغال و رونق اقتصادی است.

استاندار ایلام گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حل موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها و حمایت مالی از واحدهای صنعتی به کار می‌گیرد و محصولات استان در اولویت خرید و پروژه‌های دولتی قرار دارند.

استاندار ایلام با اشاره به نقش حیاتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در توسعه استان، اظهار کرد: چرخ تولید و اقتصاد استان بر پایه فعالیت این واحدها می‌چرخد و رفع موانع اداری و حمایت مستمر دولت از تولیدکنندگان، از اولویت‌های اصلی است.

وی بر ضرورت تسهیل صدور مجوزها برای شروع یا توسعه فعالیت‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: توقف در فرآیندهای اداری می‌تواند باعث رکود تولید شود، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف هستند در کنار تولیدکنندگان باشند و مسیر را برای توسعه صنعتی هموار کنند.

استاندار همچنین به اهمیت مشوق‌ها و تسهیلات مالی اشاره و بیان کرد: استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش، تبصره «۱۸» و امکان بهره‌مندی مجدد از تسهیلات ضروری است. بخشی از تسهیلات ملی نیز باید به استان اختصاص یابد تا پروژه‌های بزرگ و کوچک صنعتی با سرعت بیشتری پیش بروند.

وی اولویت دادن به محصولات استان در خریدها و پروژه‌های دولتی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی به حفظ اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند.