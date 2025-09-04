به گزارش خبرگزای مهر، حیدر آسیابی در بازدید از شهربازی گرگان، اظهار کرد: تجهیزات این سورتمه چند سال پیش خریداری و وارد استان شد اما به علت اختلافات میان اعضای شورای شهر و شهرداری و پیچیدگی‌های اداری، بارها اجرای طرح نصب آن، به تعویق افتاده بود.

وی افزود: برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و تعیین تکلیف این پروژه، دادگستری گلستان ورود کرد و با برگزاری نشست‌های متعدد و بازدیدهای میدانی، موانع حقوقی و اجرایی، رفع و اکنون با ورود پیمانکار چینی، عملیات نصب، آغاز و درحال اجرا است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: راه اندازی سورتمه ریلی، مقدمه‌ای برای تکمیل مجتمع بزرگ گردشگری ۱۸ هکتاری گرگان است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این مجتمع تفریحی علاوه بر رونق گردشگری استان، بخشی از ترافیک سنگین محور ناهارخوران گرگان را به منطقه تفریحی هزارپیچ هدایت خواهد کرد.

وی افزود: مردم استان گلستان و شهر گرگان، سال‌ها است چشم انتظار ساخت و راه اندازی این مجموعه هستند و حالا با آغاز نصب این سورتمه، مقدمات راه اندازی این شهربازی ۱۸ هکتاری فراهم شده است.