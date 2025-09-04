  1. استانها
  2. قم
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

تلاش آشکار برای بایکوت رسانه‌ای اربعین وجود دارد

قم-مسئول دومین رویداد بین‌المللی رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع)گفت:تلاش آشکار برای بایکوت رسانه‌ای اربعین وجود دارد و بهترین راه مقابله با این محدودیت‌ها، بهره‌گیری هوشمندانه از قاب رسانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دومین دوره رویداد بین‌المللی نحن ابناء الحسین (ع) پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

حسن صدرایی عارف، مسئول این رویداد، اظهار کرد: تلاش آشکار برای بایکوت رسانه‌ای اربعین وجود دارد و بهترین راه مقابله با این محدودیت‌ها، بهره‌گیری هوشمندانه از قاب رسانه است.

وی افزود: انتخاب رشته‌های این رویداد با همین نگاه انجام شده و به استفاده از هوش مصنوعی در انتخاب رشته‌ها توجه شده است.

صدرایی عارف با اشاره به فعالیت‌های خبرگزاری ابنا افزود: به کمک همکاران این خبرگزاری، دوازده زبان احیا شد و رشد چهارده برابری در شبکه‌های اجتماعی ابنا مشاهده شد.

وی همچنین گفت: تولید محتوا در این خبرگزاری با رشد محسوس همراه بوده و بازتاب جهانی اربعین افزایش یافته است.

مدیر مسئول خبرگزاری ابنا در پایان تصریح کرد: ما آماده هستیم تا سومین دوره رویداد نحن ابناء الحسین (ع) را با مشارکت نهادهای فرهنگی و بین‌المللی در ابعاد وسیع‌تر برگزار کنیم و سطح رسانه‌ای و بین‌المللی این رویداد را بیش از پیش ارتقا دهیم.

