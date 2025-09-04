به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان و در آستانه برگزاری کنگره ۳۰۰۰ شهید والامقام برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی افزود: با توجه به پیش‌ِرو بودن کنگره بزرگداشت شهدای استان، غرفه‌های مرتبط با دفاع مقدس باید حضوری پررنگ‌تر و فعال‌تر در نمایشگاه داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با اعلام آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشران مطرح کشوری و همچنین ناشران استانی، تلاش می‌شود این نمایشگاه در سطحی شایسته و متناسب با جایگاه فرهنگی و مذهبی استان برگزار شود.