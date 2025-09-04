  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

نمایشگاه بین‌المللی کتاب خراسان شمالی مهر ماه برگزار می‌شود

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان از ۱۹ تا ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی ظهر پنج‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان و در آستانه برگزاری کنگره ۳۰۰۰ شهید والامقام برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی افزود: با توجه به پیش‌ِرو بودن کنگره بزرگداشت شهدای استان، غرفه‌های مرتبط با دفاع مقدس باید حضوری پررنگ‌تر و فعال‌تر در نمایشگاه داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: با اعلام آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشران مطرح کشوری و همچنین ناشران استانی، تلاش می‌شود این نمایشگاه در سطحی شایسته و متناسب با جایگاه فرهنگی و مذهبی استان برگزار شود.

