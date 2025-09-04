کارگردان «ناتوردشت»: سال ۱۴۰۴ را باید سال سینمای اجتماعی بنامیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با آغاز نمایش عمومی فیلم سینمایی «ناتورِدشت» به کارگردانی محمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی، مراسم اکران خصوصی این اثر شامگاه ۱۲ شهریور با حضور هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی و ارغوان عزیزی از بازیگران فیلم «ناتورِدشت»، محمدرضا خردمندان کارگردان، مهدی فرجی تهیه‌کننده، حمید اکبری خامنه نویسنده، مرتضی غفوری فیلمبردار و همچنین جمعی از بازیگران و اهالی سینما در پردیس سینمایی هدیش برگزار شد.

پیش از نمایش فیلم محمدرضا خردمندان کارگردان این اثر ضمن خوشامدگویی به مهمانان در سخنانی گفت: ۱۴۰۴ را باید سال سینمای اجتماعی بنامیم. در حقیقت بعد از یک دوره طولانی که سینمای اجتماعی را نابود کردند، امسال شروع بسیار خوبی با اکران فیلم «زیبا صدایم کن»، ساخته استاد خودم آقای رسول صدرعاملی داشتیم که اثر محبوب من است و ایشان افتخار دادند و امشب در سالن مهمان ما هستند.

وی با اشاره به اینکه سینمای اجتماعی آینه جامعه است، بیان کرد: ما تا زمانی که روبه‌روی آینه نایستیم، نمی‌توانیم زیبایی‌ها و زشتی‌های خودمان را ببینیم. متاسفانه این آینه را در سال‌های گذشته شکستند و به جای آن، بعضا فیلم‌های مبتذلی را به خورد ما دادند که بیشتر شبیه مواد مخدر بود. امیدوارم مسیر اکران فیلم‌های اجتماعی هموار بماند. فروش این آثار نویدبخش آن است که ما دوباره روزهای خوبی را برای سینما شاهد خواهیم بود. از همه کسانی که ما را حمایت می‌کنند و کنارمان هستند، تشکر می‌کنم و امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید.

در ادامه مهدی فرجی تهیه‌کننده اثر ضمن خیر مقدم به مهمانان بیان کرد: امیدوارم هرکس از تماشای فیلم رضایت داشت، آن را به هر نحوی که می‌تواند تبلیغ کند چراکه بسیار تاثیرگذار است و فیلم‌ها اینگونه دیده می‌شود. سینمای اجتماعی ما می‌تواند مسیر رشد و بالندگی خودش را ادامه دهد و در صدر جدول گیشه، فیلم‌های اجتماعی باشند و این سینما به سال‌های درخشان خود بازگردد تا در جهان حرف‌های بسیار مهمی از سینمای ایران بشنویم.

وی یادآور شد: این اثر ماحصل یک تلاش جمعی سه ماهه به رهبری محمدرضا خردمندان کارگردان فیلم است. همچنین باید از تمام عوامل و بازیگران خوب و دوست داشتنی اثر از جمله هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سعید آقاخانی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی و علی مصفا تشکر کرد.

در ادامه این مراسم، ۲ اکران مردمی با حضور بازیگران و عوامل فیلم برگزار شد.

پیش از نمایش فیلم، هادی حجازی‌فر بازیگر «ناتورِدشت» در سخنانی اظهار کرد: ما تمام تلاشمان را در این فیلم که به شدت هم سخت بود، کردیم و به اصطلاح زورمان را زدیم. اگر فیلم را دوست داشتید، آن را تبلیغ کنید. از تیم درجه یک بازیگران، مهدی فرجی تهیه‌کننده و محمدرضا خردمندان که فیلمسازی با اخلاق و برخلاف من صبور است، تشکر می‌کنم.

میرسعید مولویان دیگر بازیگر این اثر گفت: به قول آقای حجازی‌فر ما کم‌فروشی نکردیم. بازیگران، کارگردان و نویسنده فقط برای مخاطب کار می‌کنند و اساسا تمام تلاش گروه این بوده است که مخاطبان از تماشای این اثر روی پرده بزرگ سینما لذت ببرند. امیدوارم «ناتورِدشت» را دوست داشته باشید و اگر احیانا آن را دوست نداشتید، ما را ببخشید.

شبنم قربانی بازیگر «ناتورِدشت» نیز ابراز امیدواری کرد که مخاطبان به حمایت از سینمای اجتماعی ادامه دهند.

ارغوان عزیزی بازیگر کودک این اثر نیز کوتاه گفت: خوشحالم که فیلم «ناتورِدشت» را برای تماشا انتخاب کردید و امیدوارم لذت تماشای آن را ببرید. از گروه کارگردانی «ناتورِدشت» تشکر می کنم.

مهدی فرجی تهیه‌کننده اثر نیز مطرح کرد: اگر فیلم را دوست داشتید به دوستان خود توصیه کنید و از سینمای اجتماعی حمایت کنید. لازم است بگویم آقای هادی حجازی‌فر در این فیلم یک سکانس بسیار سختی را بازی کرد، آن‌ها بدلکاری نیست و خودش در صحنه حضور داشت.

محمدرضا خردمندان نیز در سخنانی عنوان کرد: ممنون که «ناتورِدشت» را انتخاب کردید. من پس از هشت سال دوباره به سینما برگشتم و دیدن شما روی صندلی سینما لذت چند برابری دارد. امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید. من به موج اول مخاطب بسیار ایمان دارم چراکه فروش فیلم را رقم می‌زنند. در حقیقت اولین کسانی که فیلم را می‌بینند، پیامبرانی هستند که می‌توانند تعداد زیادی مخاطب را با خود همراه کنند. اگر این اثر را پسندیدید دیگر افراد را به تماشای آن ترغیب کنید.

وی در پایان یادآور شد: همچنین لازم می‌دانم از بازیگرانی که اینجا حضور دارند، هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی و ارغوان عزیزی، تشکر کنم که لحظات بسیار سختی را بازی کردند. اساسا برای من ساخت فیلم با این تیم درجه یک بازیگری باعث افتخار بود.

«ناتوردشت» محصول سازمان سینمایی سوره است که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر با استقبال مخاطبان و مخاطبان مواجه شد و اکران خود را از ۱۲ شهریور در سینماها آغاز کرده است.