۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

«واشنگتن پست»: هند آمریکا را خشمگین کرده است

یک روزنامه آمریکایی به خشم این کشور از هند به دلیل نادیده گرفتن ترامپ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که مخالفت نارندا مودی نخست وزیر هند با به رسمیت شناختن به اصطلاح نقش آفرینی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پایان دادن به درگیری‌های نظامی با پاکستان خشم واشنگتن را برانگیخته است.

رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد با دست و پا کردن دستاوردهای خیالی در عرصه توقف جنگ‌های جهانی در حالی که از نسل کشی مردم غزه توسط تل آویو حمایت می‌کند، برای تصاحب جایزه نوبل خیز بردارد.

هند در حوزه نفت نیز دست به مقابله با آمریکا زده بود به طوری که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه چند روز قبل گفت که هند تسلیم خواسته‌های آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه نشده است و مسکو از این موضع قدردانی می‌کند.

