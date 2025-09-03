۳ کشته و ۲۲ زخمی در پی ورود یک خودرو به یک مراسم مذهبی در هند

در پی برخورد یک خودرو با سرعت بالا به یک مراسم مذهبی در منطقه جاشپور ایالت مرکزی چتیسگر هند، حداقل ۳ نفر کشته و نزدیک به ۲۲ نفر زخمی شدند.