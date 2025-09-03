  1. جامعه
۳ کشته و ۲۲ زخمی در پی ورود یک خودرو به یک مراسم مذهبی در هند

در پی برخورد یک خودرو با سرعت بالا به یک مراسم مذهبی در منطقه جاشپور ایالت مرکزی چتیسگر هند، حداقل ۳ نفر کشته و نزدیک به ۲۲ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه اواخر شب سه‌شنبه رخ داد. کشته‌شدگان شامل دو زن و یک مرد بودند

گفته می‌شود حال برخی از مجروحان وخیم است.

راننده خودرو توسط مردم حاضر در صحنه دستگیر شد.

