  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

نخست‌وزیر هند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نمی‌کند

نخست‌وزیر هند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نمی‌کند

وزیر خارجه هند قرار است به جای نخست‌وزیر این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان دی تی وی»، نارندرا مودی نخست وزیر هند در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر ماه جاری میلادی حضور نخواهد یافت.

افتتاحیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور ماه) خواهد بود. این نشست از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر برگزار می‌شود.

بر اساس فهرست بازنگری شده سخنرانان برای هشتادمین نشست مجمع عمومی، یک وزیر هندی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

این رسانه اضافه کرد: سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند ۲۷ سپتامبر در نشست مذکور سخنرانی خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجموع ۵۰ درصد تعرفه بر کالاهای هند وضع کرده است که ۲۵ درصد آن به بهانه خرید نفت روسیه توسط دهلی نو رسانه‌ای شده است؛ اقدامی که برخی رسانه‌ها آن را با عدم حضور نارندرا مودی در آمریکا مرتبط می‌دانند.

کد خبر 6581721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها