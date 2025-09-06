به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان دی تی وی»، نارندرا مودی نخست وزیر هند در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر ماه جاری میلادی حضور نخواهد یافت.

افتتاحیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور ماه) خواهد بود. این نشست از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر برگزار می‌شود.

بر اساس فهرست بازنگری شده سخنرانان برای هشتادمین نشست مجمع عمومی، یک وزیر هندی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.

این رسانه اضافه کرد: سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند ۲۷ سپتامبر در نشست مذکور سخنرانی خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجموع ۵۰ درصد تعرفه بر کالاهای هند وضع کرده است که ۲۵ درصد آن به بهانه خرید نفت روسیه توسط دهلی نو رسانه‌ای شده است؛ اقدامی که برخی رسانه‌ها آن را با عدم حضور نارندرا مودی در آمریکا مرتبط می‌دانند.