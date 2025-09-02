  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲:۳۳

لاوروف: هند تسلیم خواسته‌ آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه نشد

وزیر امور خارجه روسیه گفت که هند تسلیم خواسته‌ آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت از روسیه نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور انتظار دارد مذاکرات با اوکراین ادامه یابد و رؤسای هیئت‌ها در تماس مستقیم هستند.

لاوروف در مقاله‌ای که در روزنامه اندونزیایی کومپاس منتشر شد، گفت: حل و فصل پایدار در اوکراین بدون پرداختن به ریشه‌های درگیری و از بین بردن تهدیدات علیه امنیت روسیه غیرممکن است.

وزیر خارجه روسیه افزود: لازم است الحاق کریمه، منطقه دونباس و نووروسیا به روسیه به رسمیت شناخته شود.

لاوروف گفت: برای اینکه صلح پایدار باشد، واقعیت‌های ارضی جدید باید در یک چارچوب حقوقی بین‌المللی به رسمیت شناخته و تثبیت شوند.

وی اظهار داشت: هند تسلیم خواسته‌های آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه نشده است و مسکو از این موضع قدردانی می‌کند.

