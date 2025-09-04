سردخانه ۲ هزار تنی و واحد فرآوری ماهی و میگو در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح سردخانه ۲ هزار تنی و بسته بندی ماهی و میگو در شهرک صنعتی ۲ شهرستان بوشهر با اشاره به حمایت از طرحهای تولیدی و خدماتی گفت: در سال سرمایهگذاری برای تولید، توجه ویژهای به حوزه تولید و حمایت از سرمایهگذاران در جهت رفع مشکلات و دغدغههای آنان شده است.
ارسلان زارع همچنین توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان را مورد تأکید قرار داد و افزود: احیای واحدهای صنعتی راکد در دستور کار ویژه قرار دارد و تلاش میکنیم با رفع موانع، رونق تولید و اشتغالزایی محقق شود.
این طرح بزرگ که با ظرفیت سردخانه ۲ هزار تن زیرصفر و بستهبندی ماهی و میگو تا ۴۵۰۰ تن در سال احداث شده، گام مهمی در توسعه صنعت آبزیان استان و افزایش اشتغال محسوب میشود.
با بهرهبرداری از این واحد با سرمایهگذاری بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان، زمینه اشتغال دستکم ۴۲ نفر فراهم شده و برای توسعه اقتصاد محلی نقشآفرینی خواهد کرد.
سردخانه، بستهبندی ماهی و میگو و فرآوری آبزیان با زیربنا ۴ هزار متر مربع در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ۷۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی بوشهر ۲ راه اندازی شده است.
نظر شما