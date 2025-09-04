صدور بیش از هزار کارت تردد در خارگ

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از تاریخ ۱۸ اسفندماه سال گذشته تاکنون ۱۲ کمیسیون تشکیل شده و در این مدت هزار پرونده مربوط به صدور کارت تردد بررسی و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: تمامی پروندههای واجد شرایط در قالب تمدید، صدور المثنی و کارتهای جدید بررسی شد و با همکاری کارشناسان فناوری عملیات عمومی، کارتها چاپ و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
حسینپور خاطرنشان کرد: از همه شهروندان درخواست داریم در نگهداری کارتهای تردد خود دقت لازم را داشته باشند.
بخشدار ویژه خارگ همچنین بیان داشت: صدور کارت تردد کارمندان اداراتی که درخواست خود را ارائه داده بودند نیز انجام شده است.
وی با اشاره به روند فعالیت کمیسیون گفت: این کمیسیون بهصورت منظم ماهی دو بار تشکیل جلسه میدهد و این روند موجب تسریع در رسیدگی به امور مردم شده است.
حسینپور در پایان از تلاشها و همراهی اعضای کمیسیون در این زمینه قدردانی کرد.
