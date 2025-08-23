مطالبات مردم خارگ با جدیت پیگیری می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و نیازهای جزیره خارگ گفت: مردم این جزیره همواره در تاریخ، نماد ایستادگی و وفاداری به ارزش‌های ملی بوده‌اند و رسیدگی به مطالبات آنان از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

محمد مظفری با اشاره به دغدغه قدیمی صدور اسناد مالکیت، اظهار داشت: این موضوع در دستور کار قرار گرفته و با پیگیری‌های مستمر، زمینه حل مشکلات حقوقی و ثبتی مردم خارگ فراهم خواهد شد.

وی ارتقای آموزش را یکی دیگر از محورهای اصلی توسعه جزیره عنوان کرد و افزود: تقویت مدارس، فراهم‌سازی امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان و حمایت از رشته‌های تخصصی مانند دریانوردی می‌تواند مسیر اشتغال پایدار جوانان خارگی را هموار کند.

مظفری همچنین توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی را ضروری دانست و تأکید کرد: شهروندان خارگ شایسته بهره‌مندی از امکانات متناسب با جایگاه این جزیره هستند.

فرماندار بوشهر با قدردانی از خدمات شرکت‌های نفتی فعال در خارگ، تصریح کرد: انتظار داریم این شرکت‌ها در کنار فعالیت‌های اقتصادی، مسئولیت‌های اجتماعی خود را در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی با جدیت بیشتری دنبال کنند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل دریایی، خاطرنشان کرد: پایداری و ایمن‌سازی خط تردد دریایی خارگ به عنوان تنها راه ارتباطی این جزیره، از مطالبات اساسی مردم است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد.