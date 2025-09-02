پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه نوسازی مدرسه رازی خارگ

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه نوسازی و بهسازی مدرسه رازی خارگ با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی جزیره در حال اجراست.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال آغاز شده و تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به اهمیت ارتقای فضاهای آموزشی در جزیره گفت: با اجرای این پروژه، محیطی ایمن و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.

دشتی‌زاده ادامه داد: تلاش داریم این پروژه در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا دانش‌آموزان هرچه سریع‌تر از امکانات جدید آن بهره‌مند شوند.