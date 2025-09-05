  1. اقتصاد
توسط فولاد مبارکه انجام شد؛

دریافت نخستین گواهینامه‌های بین المللی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از دریافت نخستین گواهینامه های بین المللی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و رد پای کربن محصولات در ایران توسط فولاد مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، روز دوشنبه سوم شهریورماه سال ۱۴۰۴ با حضور بر خط ممیزان شرکت SGS سنگاپور، نمایندگان این شرکت در ایران و جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه، جلسه اختتامیه ممیزی جهت دریافت نخستین گواهینامه بین‌المللی سیستم‌های مدیریت گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن محصولات در ایران توسط فولاد مبارکه در محل برگزاری جلسات کمیته مدیریت فولاد مبارکه انجام شد و با دریافت این گواهینامه‌ها که به‌عنوان نقطه عطف برای حرکت صنعت فولاد ایران در مسیر تولید فولاد سبز و کربن خنثی تلقی می‌شود، فولاد مبارکه هم‌تراز با بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادساز جهان در مسیر کاهش و حذف گازهای گلخانه‌ای در فرایند تولید حرکت خواهد کرد.

سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از دریافت نخستین گواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و رد پای کربن محصولات در ایران توسط فولاد مبارکه خبر داد و گفت: امروز در فولاد مبارکه نقطه عطفی تاریخی در جهت رسیدن به آینده‌ای پایدار رقم خورد.

وی خاطرنشان کرد: با موفقیت در ممیزی بین‌المللی و دریافت گواهینامه‌های ISO 14064-1 و ISO 14067، سنگاپور، فولاد مبارکه به‌عنوان نخستین شرکت ایرانی، الگوی مدیریت انتشار گازهای گلخانه‌ای و ردپای کربن را مستقر کرد.

به گفته زرندی این دستاورد، گامی مهم در مسیر رسیدن به فولاد سبز و کربن‌خنثی و همچنین تسهیل حضور در بازارهای صادراتی به شمار می‌رود. این موضوع منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی برای فولاد مبارکه هم‌راستا با بزرگ‌ترین فولادسازان جهان و خلق آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای کشور عزیزمان می‌باشد.

