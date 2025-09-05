به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، روز دوشنبه سوم شهریورماه سال ۱۴۰۴ با حضور بر خط ممیزان شرکت SGS سنگاپور، نمایندگان این شرکت در ایران و جمعی از معاونان و مدیران فولاد مبارکه، جلسه اختتامیه ممیزی جهت دریافت نخستین گواهینامه بینالمللی سیستمهای مدیریت گازهای گلخانهای و ردپای کربن محصولات در ایران توسط فولاد مبارکه در محل برگزاری جلسات کمیته مدیریت فولاد مبارکه انجام شد و با دریافت این گواهینامهها که بهعنوان نقطه عطف برای حرکت صنعت فولاد ایران در مسیر تولید فولاد سبز و کربن خنثی تلقی میشود، فولاد مبارکه همتراز با بزرگترین شرکتهای فولادساز جهان در مسیر کاهش و حذف گازهای گلخانهای در فرایند تولید حرکت خواهد کرد.
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از دریافت نخستین گواهینامههای بینالمللی مدیریت انتشار گازهای گلخانهای و رد پای کربن محصولات در ایران توسط فولاد مبارکه خبر داد و گفت: امروز در فولاد مبارکه نقطه عطفی تاریخی در جهت رسیدن به آیندهای پایدار رقم خورد.
وی خاطرنشان کرد: با موفقیت در ممیزی بینالمللی و دریافت گواهینامههای ISO 14064-1 و ISO 14067، سنگاپور، فولاد مبارکه بهعنوان نخستین شرکت ایرانی، الگوی مدیریت انتشار گازهای گلخانهای و ردپای کربن را مستقر کرد.
به گفته زرندی این دستاورد، گامی مهم در مسیر رسیدن به فولاد سبز و کربنخنثی و همچنین تسهیل حضور در بازارهای صادراتی به شمار میرود. این موضوع منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی برای فولاد مبارکه همراستا با بزرگترین فولادسازان جهان و خلق آیندهای بهتر و پایدارتر برای کشور عزیزمان میباشد.
