به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی مازندران شامگاه پنجشنبه با حضور حجتالاسلام شریفتبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، سرپرست معاونت فرهنگی و رئیس مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان تشکیل شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی کانونها بررسی شد و بر ضرورت به میدان آوردن ظرفیت کانونهای شهرستانی و مجموعههای ترکیبی در حوادث و رخدادهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه تأکید گردید.
همچنین همسوسازی برنامههای کانونها با گفتمان انقلاب اسلامی و رصد مستمر عملکرد آنها بهعنوان راهکارهای مهم برای تقویت و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی تبلیغی در سطح استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ششمین جلسه مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان مازندران با هدف ارتقا، همافزایی و انسجامبخشی به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی کانونها در استان برگزار شد.
