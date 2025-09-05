  1. استانها
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۲

جلسه مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی مازندران برگزار شد

بابل - ششمین جلسه مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی مازندران با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جلسه مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی مازندران شامگاه پنجشنبه با حضور حجت‌الاسلام شریف‌تبار مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، سرپرست معاونت فرهنگی و رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان تشکیل شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی کانون‌ها بررسی شد و بر ضرورت به میدان آوردن ظرفیت کانون‌های شهرستانی و مجموعه‌های ترکیبی در حوادث و رخدادهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه تأکید گردید.

همچنین همسوسازی برنامه‌های کانون‌ها با گفتمان انقلاب اسلامی و رصد مستمر عملکرد آنها به‌عنوان راهکارهای مهم برای تقویت و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی در سطح استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ششمین جلسه مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان مازندران با هدف ارتقا، هم‌افزایی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی کانون‌ها در استان برگزار شد.

