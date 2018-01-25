جریان سازی انقلابی لازمه فعالیت کانون های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری ظهر پنجشنبه در انتخابات میان دوره کانون های فرهنگی تبلیغی مازندران در سالن شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی استان در بابل ضمن عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن سی نهمین فجر انقلاب اسلامی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای راه علم و هسته ای و به ویژه شهدای مدافع حریم حرم حضرت زینب سلام الله علیها و با عرض تبریک و تسلیت شهادت شهید مدافع حرم شهید محمد معافی، اظهار داشت : کانون های فرهنگی تبلیغی مرکز و قرارگاه اصلی آتش به اختیار فرامین رهبری معظم انقلاب هستند.

وی در ادامه ضمن اشاره به دشمنی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷تاکنون افزود : ایران اسلامی با تکیه بر رهبری بی بدیل امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد رحلت امام روح الله (ره) و امت بصیر و انقلابی خود در برابر همه مشکلات، سختی ها و بحران ها عبور کرده است و امروز جایگاه ویژه ایران اسلامی در منطقه و جهان بر هیچ کشور و قدرتی پوشیده نیست.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت فضای مجازی در سال های اخیر تصریح کرد : مدتهاست مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت فضای مجازی و فعالیت های جریان های انقلابی در این فضا تاکیداتی داشتند پس باید کانون های فرهنگی تبلیغی که مرکز و قرارگاه فعالیت های فرهنگی است باید در فضای مجازی و تولید محتوای غنی و فاخر در این فضا نقش آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان این جلسه جریان سازی انقلابی را لازمه فعالیت های کانون های فرهنگی تبلیغی دانست و خاطر نشان کرد : طرح های پیشنهادی و مصوب کانون های فرهنگی تبلیغی استان در ماه های پایانی سال عملیاتی و اجرایی شود و برای سال جدید هم برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.



در ادامه این جلسه حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ضمن عرض تبریک بمناسبت فرا رسیدن سی نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی و با تسلیت بمناسبت جانباختن دریانوردان دریادل نفتکش سانچی اظهار داشت : دانش افزایی و ارتقاء سطح آگاهی و دانش از ضروریات فعالان فرهنگی و اعضاء کانون های فرهنگی و تبلیغی است.

وی در ادامه به اهمیت کارکردهای کانون های فرهنگی و تبلیغی و جایگاه آن در کشور اشاره کرد و افزود : کانون های فرهنگی باید مرکز پایش و بررسی معضلات و مشکلات در جامعه اسلامی باشند و خود این مراکز باید برای رفع آسیب های اجتماعی و مشکلات و معضلات اجتماعی برنامه ریزی کنند.

روحانی نیا آمایش های شهرستانی را ضروری دانست و بیان داشت : برابر آمایش های انجام شده برای شهرهای استان سهمیه تعیین شود و ارتباط کانون های فرهنگی تبلیغی با مدیران و مسئولین استان ضروری است.



گفتنی است در پایان انتخابات میان دوره ای ، محمدحسین ذکریایی به عنوان رییس، هانی محمودی به عنوان نایب رییس، سیدمحمد هاشمی دبیر، حجت الاسلام میثم رضایی مدیر طرح و برنامه، محمدپریدل مسئول پشتیبانی و خانم سمیه بدخشان به عنوان مسئول مالی و محمدحسین طبرستانی به عنوان مسئول آموزش و پژوهش مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان انتخاب شدند.