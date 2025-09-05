هفته وحدت بهترین فرصت برای تجلی اتحاد بین مذاهب اسلامی است

حاج محمد آخوند خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما پیرو راه پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت و راه نورانی قرآن هستیم که در امور زندگی باید تابع این الگوها عمل کنیم تا به تعالی برسیم.

وی افزود: ایثار، از خودگذشتگی، محبت و بسیاری از موارد پسندیده دیگر از جمله مباحثی است که باید از سیره زندگی پیامبر (ص) آموخت.

امام جمعه اهل سنت کهنه جلگه مانه ادامه داد: در شرایطی که جهان اسلام با تهدیدها و تخریب‌های مستکبرین و عوامل نفوذی آنها مواجه است، همه وظیفه دارند تا با حفظ اتحاد مسلمین توطئه‌های دشمنان را خنثی سازند.