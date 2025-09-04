به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) شامگاه پنجشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی و بزرگان اهل سنت در مسجد شافعی شهر کرمانشاه برگزار شد.
در این مراسم، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت گفت: بدون تردید برگزاری چنین مراسمهایی شایسته ایام ولادت پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت این ایام گفت: ما پیرو دینی هستیم که ذکر پیامبر اسلام (ص) گرهگشاست، ولادت او مایه وحدت است و نور وجودش جهان را روشن کرده است. هفته وحدت جلوهای از همصدایی امت اسلامی است که دلهای مسلمانان را به هم نزدیک میکند. وحدت مسیر عزت، اقتدار و سربلندی را هموار میسازد و قلههای بزرگ را دستیافتنیتر میکند.
حبیبی تأکید کرد: کرمانشاه نماد همزیستی اقوام و مذاهب است و مردم این استان نشان دادهاند که تنوع فرهنگی و مذهبی نهتنها مانع نیست، بلکه سرمایهای ارزشمند برای پیشرفت و انجام کارهای بزرگ است. تاریخ اسلام نیز گواهی میدهد که دشمنان همواره در پی تفرقه میان مسلمانان بودهاند، مصداق بارز آن در روزگار کنونی رژیم صهیونیستی است که مسلمانان را در اقصی نقاط جهان میآزارد.
وی ادامه داد: حرکتهای تکفیری مانند داعش نیز نمونهای آشکار از تلاش برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی بود، اما هوشیاری امت اسلامی اجازه نداد این نقشهها به ثمر برسد. امت واحده اسلام با تمسک به ولایت پیامبر (ص) و تعالیم قرآن کریم، مانع شکلگیری این شکافها شده است.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: باید با وحدت و همدلی پاسخ محکمی به دسیسههای دشمنان داد. خوشبختانه در استان ما این روحیه وحدت و انسجام به خوبی مشهود است و مسلمانان اعم از شیعه و سنی در کنار هم مسائل استان را دنبال میکنند. این همدلی و همزیستی باید الگوی جهان اسلام باشد.
وی در پایان با قدردانی از همه دستاندرکاران مراسم گفت: امیدوارم همیشه در کنار هم و با برادری و همدلی مسیر تعالی استان و امت اسلامی را طی کنیم. هفته وحدت یادآور رسالت بزرگ پیامبر اعظم (ص) است و باید از این سرمایه عظیم برای ساختن آیندهای روشنتر بهره بگیریم.
