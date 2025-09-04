وحدت اسلامی بزرگترین سلاح امت در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص) شامگاه پنجشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین غفوری نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از مسئولان استانی، علما و بزرگان اهل سنت در مسجد شافعی شهر کرمانشاه برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در استان کرمانشاه ضمن تبریک سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) به امت اسلامی، ملت ایران و مردم شریف استان کرمانشاه گفت: حضور گسترده مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد، روحانیون شیعه و سنی و مسئولان استانی نشانهای از اخلاص و ایمان مردم این دیار است.
وی با اشاره به اهمیت هفته وحدت و جایگاه پیامبر اسلام به عنوان رحمة للعالمین اظهار داشت: میلاد پیامبر خاتم (ص) نه تنها به مسلمانان، بلکه به همه عالم هستی تبریک دارد؛ چرا که نور وجود آن حضرت بر همه ذرات هستی میتابد. امت اسلامی باید با تأسی از سیره آن حضرت، مسیر وحدت و همبستگی را طی کند و نگذارد دشمنان با توطئههای خود میان مسلمانان اختلاف بیندازند.
حجت الاسلام حبیب الله غفوری تأکید کرد: امت اسلامی ثروتمندترین و قدرتمندترین امت جهان است، اما متفرق بودن باعث شده نتواند از این ظرفیت بهرهمند شود. استعمار و استکبار جهانی بهویژه انگلیس و آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی با تمام توان تلاش میکنند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند. هر مطلبی که در فضای مجازی علیه مقدسات شیعه یا سنی منتشر میشود، ساخته و پرداخته سرویسهای امنیتی دشمن است.
نماینده ولیفقیه در کرمانشاه افزود: جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده است که فارغ از مذهب، از مجاهدان راه اسلام حمایت میکند؛ همانطور که در کنار حزبالله لبنان بوده، از حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز پشتیبانی کرده است. وحدت اسلامی یک شعار نیست بلکه یک راهبرد قرآنی و الهی است و خداوند فرموده است: واعتصموا بحبل الله جمیعاً.
وی در ادامه با اشاره به جنایات صهیونیستها علیه مردم بیگناه غزه گفت: دو سال است که مسلمانان جهان شاهد قتل عام زنان، کودکان و حتی نوزادان در فلسطین هستند. امروز اگر امت اسلامی متحد شود، هیچ قدرتی توان ایستادگی در برابر آن را نخواهد داشت. خون یک مسلمان در هر نقطهای از جهان که ریخته شود، باید همه امت اسلامی در برابر دشمنان بایستند.
حجت الاسلام غفوری همچنین خاطرنشان کرد: مجالس بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت خار در چشم دشمنان اسلام است. این اجتماعات دل پیامبر (ص) و اهلبیت را شاد میکند و روحیه وحدت و همبستگی را میان مسلمانان تقویت میسازد. امیدواریم به برکت این مجالس شاهد روز پیروزی قطعی اسلام بر کفر و آزادی فلسطین باشیم.
نماینده ولیفقیه در پایان با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان مراسم و حضور گسترده مردم گفت: از خداوند متعال میخواهم این همت و اخلاص مردم را به بهترین وجه قبول فرماید و همه شما عزیزان را همواره در سایه قرآن و پیامبر اعظم (ص) سربلند و سرافراز بدارد.
