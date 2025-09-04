https://mehrnews.com/x38Wy2 ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰ کد خبر 6580014 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰ جشن میلاد پیامبر(ص) در مسجد شافعی کرمانشاه کرمانشاه- جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) همزمان با آغاز هفته وحدت در مسجد شافعی اهل سنت کرمانشاه برگزار شد. دریافت 13 MB کد خبر 6580014 کپی شد مطالب مرتبط حفظ و نگهداری نهالهای کاشت شده از خود کاشت مهمتر است حمایت آمریکا علت سرکشی رژیم صهیونی در منطقه است دعوت از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اعضای شورای مشورتی استاندار کرمانشاه در امور اهل سنت منصوب شدند مراسمهای ملی سند افتخار نظام است/لزوم توجه به محلههای فقیرنشین برچسبها هفته وحدت کرمانشاه اهل سنت امام جمعه اهل سنت کرمانشاه
