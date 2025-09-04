  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۰

جشن میلاد پیامبر(ص) در مسجد شافعی کرمانشاه

کرمانشاه- جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) همزمان با آغاز هفته وحدت در مسجد شافعی اهل سنت کرمانشاه برگزار شد.

کد خبر 6580014

