اولین غرفه یادبود شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه در جشن امت احمد برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشن بزرگ امت احمد امسال در سنندج عصر جمعه جلوه‌ای تازه از عشق به پیامبر رحمت (ص) و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشته است حضور پرشور مردم و برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی حال و هوایی ویژه به این جشن مردمی داده است

غرفه یادبود شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم برای نخستین بار توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان قرار در این مراسم برپا شد در این غرفه، نمایش تصاویر شهدا و پخش نماهنگ‌هایی از حماسه مقاومت، مورد استقبال چشمگیر مردم به‌ویژه جوانان قرار گرفت.

برپایی این غرفه علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، پیام روشنی از ایستادگی و مقاومت امت اسلامی در برابر ظلم و جنایت‌های رژیم صهیونیستی به همراه داشت و نشان داد که جشن امت احمد تنها یک مراسم مذهبی نیست بلکه محملی برای نمایش وحدت، بیداری اسلامی و همدلی مسلمانان جهان است.