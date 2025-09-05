  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

اولین غرفه یادبود شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه در جشن امت احمد برپا شد

سنندج- برای نخستین بار در جشن امت احمد سنندج، غرفه‌ای ویژه به یاد شهدای مظلوم دانش آموز جنگ ۱۲ روزه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی برپا شد و حال و هوایی معنوی به این مراسم باشکوه بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشن بزرگ امت احمد امسال در سنندج عصر جمعه جلوه‌ای تازه از عشق به پیامبر رحمت (ص) و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشته است حضور پرشور مردم و برپایی غرفه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و پذیرایی حال و هوایی ویژه به این جشن مردمی داده است

غرفه یادبود شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم برای نخستین بار توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان قرار در این مراسم برپا شد در این غرفه، نمایش تصاویر شهدا و پخش نماهنگ‌هایی از حماسه مقاومت، مورد استقبال چشمگیر مردم به‌ویژه جوانان قرار گرفت.

برپایی این غرفه علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، پیام روشنی از ایستادگی و مقاومت امت اسلامی در برابر ظلم و جنایت‌های رژیم صهیونیستی به همراه داشت و نشان داد که جشن امت احمد تنها یک مراسم مذهبی نیست بلکه محملی برای نمایش وحدت، بیداری اسلامی و همدلی مسلمانان جهان است.

