بهادری نقره گرفت؛ پایان کار نوجوانان کاراته با ۸ مدال آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که اختصاص به رقابت‌های رده سنی نوجوانان داشت، تیم کشورمان توسط فریار بهادری به یک مدال نقره دیگر دست پیدا کرد تا پرونده تیم نوجوانان ایران در مجموع دختران و پسران با کسب ۸ مدال طلا، نقره و برنز بسته شود.

بهادری در وزن ۷۰- کیلوگرم ابتدا ۲ بر صفر «آنا مخادوف» از ازبکستان را شکست داد و در ادامه برابر «الاجمی» از کویت ۱۰ بر ۳ پیروز شد. بهادری در نیمه نهایی و پیکار با «ایسلاموا» از قزاقستان پس از تساوی ۳ بر ۳ با قانون (سنشو- امتیاز نخست) به برتری رسید و راهی مبارزه نهایی شد. وی در این جدال برای کسب مدال طلا «کانکو» از ژاپن را پیش رو داشت که ۳ بر صفر باخت و به نشان نقره بسنده کرد.

با این وجود تیم ملی ایران در رده نوجوانان با دو طلای ستایش قانعی و ستایش افشار، دو مدال نقره عرشیا معلمی و فریار بهادری و چهار مدال برنز کاتای تیمی پسران (امیررضا چمنی، امیرعلی میرزاد، متین فریمند و عطا رفیعی)، کاتای تیمی دختران (دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر) آوا فرمانی و دینا کریمی به کار خود در این مسابقات پایان دارد.

محمد متین خسروی، دینا صفری، کیارش نوزاد، محمد رضا احمدی، دینا کریمی و حسام صیدی هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا فردا شنبه ۱۵ شهریورماه در رده سنی جوانان پیگیری خواهد شد.