به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا صبح امروز با حضور ۵۱۶ کاراته کا از ۳۰ کشور در شهر «سائوگوان» چین آغاز شد که تیم اعزامی کشورمان در رده سنی نوجوانان تا کنون موفق به کسب چهار مدال برنز شده است. ضمن اینکه چهار عضو تیم‌های نوجوانان کشورمان با شکست رقبای خود راهی دیدار پایانی شده اند.

این مسابقات با رقابت کاراته کاها در بخش کاتای تیمی و انفرادی آغاز شد. محمد متین خسروی در کاتای انفرادی اولین نماینده کشورمان بود که به روی تاتامی رفت. وی دور نخست «کاووهان» از تایلند را شکست داد و سپس نتیجه را به «بوکورو» از ژاپن واگذار کرد و در ادامه به «ژاخیلگووا» از قزاقستان باخت و حذف شد. دینا صفری در همین بخش دور نخست به «گوئین» از ویتنام باخت و در گروه شانس مجدد «آگاهات» از تایلند را شکست داد و سپس نتیجه را به ماکائو واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در کاتای تیمی، تیم پسران ایران با ترکیب امیررضا چمنی، امیرعلی میرزاد، متین فریمند و عطا رفیعی دور نخست برابر چین صاحب برتری شد و در نیمه نهایی برابر ژاپن نتیجه را واگذار کرد و در دیدار رده بندی ازبکستان را شکست داد و به نشان برنز دست یافت. دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر در کاتای تیمی ابتدا از سد کره جنوبی گذشت سپس به ژاپن باخت و برنز گرفت.

در رقابت‌های بخش مبارزه یا همان کومیته رده سنی نوجوانان کیارش نوزاد در وزن ۵۷- کیلوگرم ابتدا «عمربکو» از ازبکستان را ۳ بر صفر شکست داد و سپس به «نورسیت» از قزاقستان باخت و در گروه شانس مجدد برابر قرقیزستان هم نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

آوا فرمانی در ۴۷- کیلوگرم ۲ بر صفر نتیجه را به «یاماموتو» از ژاپن واگذار کرد. وی در گروه شانس مجدد «مهیوب» از یمن را ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و با برتری ۴ بر صفر مقابل «دایرخان» از قزاقستان به نشان برنز دست یافت.

در وزن ۵۴- کیلوگرم ستایش قانعی ابتدا ۲ بر یک «اونتالاب» از قزاقستان را شکست داد و در ادامه ۵ بر صفر از سد «لین» از چین گذشت به دیدار پایانی صعود کرد.



محمد رضا احمدی در دور نخست وزن ۵۲- کیلوگرم کار خود را با برتری ۱۰ بر یک مقابل «لیائو» از چین آغاز کرد و در ادامه برابر «وانگ» از چین تایپه ۲ بر صفر پیروز شد و در نیمه نهایی با رای داوران به «سولیجون» از ازبکستان باخت و در ادامه برابر نماینده هنگ کنگ هم بازنده و حذف شد.

در وزن ۷۰- کیلوگرم فریار بهادری ۲ بر صفر «آنا مخادوف» از ازبکستان را شکست داد و در ادامه برابر «الاجمی» از کویت ۱۰ بر ۳ پیروز شد. بهادری در نیمه نهایی در پیکار با «ایسلاموا» از قزاقستان پس از تساوی ۳ بر ۳ با قانون (سنشو- امتیاز نخست) به برتری رسید و راهی مبارزه نهایی شد.



عرشیا معلمی در وزن ۶۳- کیلوگرم ابتدا ۲ بریک برابر «واردا» از فلسطین پیروز شد و سپس ۹ بر ۵ برابر «علیبایو» از قرقیزستان صاحب برتری شد. وی در مرحله نیمه نهایی «تافو» از تایلند را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد.

دینا کریمی ار وزن ۶۱- کیلوگرم دور نخست ۴ بر صفر نتیجه را به «کاریکومی» از ژاپن واگذار کرد. با صعود حریف ژاپنی به مبارزه پایانی، کریمی به دیدار رده بندی رفت و با پیروزی ۱۰ بر صفر مقابل «چی» از چین به مدال برنز دست یافت.

ستایش افشار در وزن ۶۱- کیلوگرم کار خود را با برتری یک بر صفر مقابل «نورلان» از قزاقستان آغاز کرد و سپس «هایاشی» از ژاپن را از ۳ بر یک از پیش رو برداشت. افشار در مرحله نیمه نهایی برابر «المشوا» از ازبکستان به پیروزی دست یافت و به فینال صعود کرد.

حسام صیدی در ۷۰+ کیلوگرم با برتری ۵ بر یک مقابل «سریکبای» از قزاقستان و ۲ بریک برابر «الخالد» از امارات، ۶ بر ۴ برابر «شایوچن» از چین باخت و به دیدار رده بندی رفت. وی در جدال برای کسب مدال برنز به حریفی از قرقیزستان باخت و از دست یابی به مدال بازماند.