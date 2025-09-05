ستایش افشار دومین طلای ایران را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کاراته قهرمانی دره‌های آسیا که با مبارزه کاراته کاهای رده سنی نوجوانان در شهر «شائوگوان» چین جریان دارد، ستایش افشار در مبارزه پایانی در پیکار با «نیسانگات» از تایلند ۴ بر ۲ صاحب برتری شد و دومین طلای تیم کشورمان در این رده سنی را به خود اختصاص داد.

ستایش افشار در وزن ۶۱- کیلوگرم ابتدا یک بر صفر مقابل «نورلان» از قزاقستان پیروز شد و سپس «هایاشی» از ژاپن را ۳ بر یک از پیش رو برداشت. افشار در مرحله نیمه نهایی برابر «المشوا» از ازبکستان به پیروزی دست یافت و به فینال صعود کرد.

تیم ملی کاراته ایران تا کنون توسط ستایش قانعی و ستایش افشار دو مدال طلا، عرشیا معلمی یک مدال نقره و چهار مدال برنز توسط کاتای تیمی پسران (امیررضا چمنی، امیرعلی میرزاد، متین فریمند و عطا رفیعی)، کاتای تیمی دختران (دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر) آوا فرمانی و دینا کریمی به دست آورده است.

محمد متین خسروی، دینا صفری، کیارش نوزاد، محمد رضا احمدی، دینا کریمی و حسام صیدی هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.