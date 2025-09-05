  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

عرشیا معلمی نایب قهرمان کاراته نوجوانان آسیا شد

عرشیا معلمی نایب قهرمان کاراته نوجوانان آسیا شد

دومین کاراته کای ایران در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا نتیجه را به رقیب چینی واگذار کرد و با مدال نقره به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی نوجوانان آسیا صبح امروز به وقت محلی با حضور کاراته کاهای ۳۰ کشور در شهر «شائوگوان» چین آغاز شد. در روز نخست کاراته کاهای رده سنی نوجوانان به روی تاتامی رفتند که عرشیا معلمی در مبارزه پایانی وزن ۳ بر ۶ نتیجه را به «شی» از چین واگذار کرد و نقره گرفت.

معلمی در وزن ۶۳- کیلوگرم ابتدا ۲ بریک برابر «واردا» از فلسطین پیروز شد و سپس ۹ بر ۵ برابر «علیبایو» از قرقیزستان صاحب برتری شد. وی با پیروزی برابر «تافو» از تایلند در مرحله نیمه نهایی راهی مبارزه نهایی شده بود.

تیم ملی کاراته ایران تا کنون توسط ستایش قانعی یک مدال طلا، عرشیا معلمی یک مدال نقره و چهار مدال برنز توسط کاتای تیمی پسران (امیررضا چمنی، امیرعلی میرزاد، متین فریمند و عطا رفیعی)، کاتای تیمی دختران (دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر) آوا فرمانی و دینا کریمی به دست آورده است.

محمد متین خسروی، دینا صفری، کیارش نوزاد، محمد رضا احمدی، دینا کریمی و حسام صیدی هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

