۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

کاراته قهرمانی آسیا - چین

«یلدا نقی زاده» نخستین طلای امیدهای ایران را کسب کرد

«یلدا نقی زاده» نخستین طلای امیدهای ایران را کسب کرد

کاراته کای تیم زیر ۲۱ سال تیم بانوان ایران موفق به کسب مدال طلای قهرمانی آسیا شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی رقابت های کاراته قهرمانی آسیا به مبارزات رده سنی زیر ۲۱ سال یا همان امیدها اختصاص داشت که یلدا نقی زاده نخستین طلای تیم کشورمان در این رده سنی را کسب کرد.

نقی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم ابتدا «ماهارجان» از نپال را ۶ بر یک شکست دادو سپس با پیروزی ۵ بر یک برابر «اماندا دای» از اندونزی راهی دیدار نهایی شد.وی در فینال نماینده چین تایپه را ۵ بر صفر شکست داد و طلا گرفت.

تیم ملی کاراته ایران در رده سنی زیر ۲۱ سال تا کنون توسط یلدا نقی بیرانوند یک مدال طلا کسب کرده، ساجده جهانشاهی و علی حاجی زاده در کاتای انفرادی، علی راهیل ، مهدی قادری و هانا حسنی از دور مسابقات حذف شدند.

