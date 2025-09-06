  1. ورزش
کسب یک طلا، ۴ نقره و یک برنز برای ایران در کاراته جوانان آسیا

رقابت‌های کاراته قهرمانی رده های پایه آسیا امروز در رده جوانان پیگیری شد و تیم ایران به یک مدال طلا، ۴ نقره و یک برنز دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا در چین نمایندگان کشورمان در رده سنی جوانان به روی تاتامی رفتند که غزل فتحی در وزن ۴۸- کیلوگرم موفق شد مدال طلای این وزن را از آن خود کند.

امیررضا مسلمان در کاتای انفرادی، محمد عبدالهی در وزن ۶۱- کیلوگرم، آریا یوسفی در وزن ۶۸- کیلوگرم و میعاد شافعی در وزن ۷۶+ کیلوگرم مدال‌های نقره و زهرا رضازاده در وزن ۵۳- کیلوگرم مدال برنز را برای تیم کشورمان به ارمغان آوردند.

با احتساب مدال‌های کسب شده در روز نخست، تیم ایران تا پایان روز دوم، ۳ مدال طلا، ۶ مدال نقره و ۵ مدال برنز را کسب کرده است.

نتایج کسب شده امروز به شرح ذیل است:

در وزن ۴۸- کیلوگرم، غزل فتحی یک بر صفر یایه از سنگاپور را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. در این مرحله ۵ بر صفر رودیانگ از تایلند را برد و به فینال راه پیدا کرد. او در فینال نماینده ماکائو را ۴ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.

در کاتای انفرادی امیررضا مسلمان ابتدا سانگوی از هند را برد. سپس مقابل وینگ چو کاتارویی از هنگ کنگ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله یعقوب خواواه از عربستان را مغلوب کرد و فینالیست شد. در فینال نتیجه را به کاتارویی از ژاپن واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، آریا یوسفی در اولین مبارزه خود با حساب ۲ بر یک المالکی از عربستان را مغلوب کرد. در ادامه پس از تساوی ۵ بر ۵ مقابل یاماگوچی از ژاپن در سنشو برنده شد و به نیمه نهایی راه یافت. او در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ از سد زوخیرو از ازبکستان گذشت و فینالیست شد. یوسفی در فینال ۵ بر یک نتیجه را به حریف چینی واگذار کرد و مدال نقره گرفت.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، محمد عبدالهی ۳ بر یک سادولیایف از ازبکستان را برد. سپس ۶ بر ۲ بر الصانعی از کویت به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. او در این مرحله پس از تساوی صفر بر صفر مقابل السریدی از امارات با رای داوران در هانتی برنده تاتامی شد و به فینال راه یافت. در فینال ۱۱ بر ۳ نتیجه را به حریفی از قزاقستان واگذار کرد و مدال نقره را از آن خود کرد.

در وزن ۷۶+ کیلوگرم، میعاد شافعی زبردهی ابتدا ۹ بر صفر شیمومورا از ژاپن را شکست داد. در ادامه موفق شد با همین نتیجه مقابل تیمسینا از نپال به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد و در این مرحله ۶ بر ۴ القهطانی از عربستان را مغلوب کرد و به فینال رسید. در فینال یک بر صفر نتیجه را به زیروکوف بیگزود از ازبکستان واگذار کرد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۵۳- کیلوگرم، زهرا رضازاده با شیشیدو از ژاپن به تساوی صفر بر صفر رسید و با رای داوران در هانتی بازنده شد و در ادامه در جدول شانس مجدد نمایندگان قزاقستان و نپال را از پیش رو برداشت و به مدال برنز دست یافت.

در کاتای انفرادی دختران، فرنگیس صالحی دور اول نتیجه را به افندی محمد از مالزی واگذار کرد تا با شکست نماینده مالزی مقابل ژاپن و عدم راهیابی وی به فینال، صالحی نیز از دور رقابت‌ها کنار برود.

در وزن ۶۶- کیلوگرم، مهسان خدارحمی ۶ بر ۳ ناتال چنگو از قرقیزستان را برد و در بازی دوم ۳ بر صفر نتیجه را به موساخونو از ازبکستان واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

در وزن ۵۹- کیلوگرم، نگین کرمی در حالی که ۲ بر صفر از کوئو از چین تایپه پیش بود هانسوکو شد و از حضور ادامه رقابت‌ها بازماند.

در وزن ۶۶+ کیلوگرم، حسنا صالحی زاده با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کاتااوکا از ژاپن شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵- کیلوگرم، بنیامین صحاف پس از تساوی ۳ بر ۳ مقابل شریستا از نپال با رای داوران در هانتی مغلوب شد و با شکست نپال و عدم راهیابی وی به فینال، صحاف از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۶- کیلوگرم، امیرمحمد نیک پی ۶ بر صفر در اولین دیدار مقابل یوجین از چین شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

فردا و در آخرین روز این مسابقات، کاراته‌کاهای رده سنی زیر ۲۱ سال به میدان می‌روند.

