به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که به میزبانی چین در شهر «سائوگوان» جریان دارد، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور رقابت های رده سنی زیر ۲۱ سال برگزار شد که هفت عضو تیم کشورمان با شکست رقبای خود به دیدار نهایی راه پیدا کردند.

مسابقات این رده سنی با رقابت کاتاروها آغاز شد که ساجده جهانشاهی و علی حاجی زاده توفیقی در کسب مدال نداشتند. در ادامه علی راهل در وزن ۵۵- کیلوگرم دور نخست نتیجه را به «موسیری» از عربستان واگذار کرد و در گروه شانس مجدد ابتدا «چو» از چین تایپه را شکست داد و در مبارزه رده بندی ۶ بر یک به «اینگلوی» از تایلند واگذار کرد و حذف شد.

یلدا نقی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم ابتدا «ماهارجان» از نپال را ۶ بر یک شکست داد و سپس با پیروزی ۵ بر یک برابر «اماندا دای» از اندونزی راهی دیدار نهایی شد.

فاطمه زهرا سعیدی در وزن ۵۵- کیلوگرم دور نخست «مهیوب» از یمن را ۱۰ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه «لومباو« از فیلیپین را هم ۸ بر صفر شکست داد به دیدار پایانی صعود کرد.

ابوالفضل همدم جو در وزن ۶۰- کیلوگرم کار خود را با برتری مقابل «نذری محمد» از مالزی آغاز کرد و سپس ۶ بر صفر «میرزوزدوا» از تاجیکستان را ۶ بر از پیش و برداشت و در ادامه هم با برتری ۵ بر یک مقابل «الاجمی» از کویت به فینال راه یافت.

مهدی قادری در وزن ۸۴- کیلوگرم مبارزه نخست با ۳ بر یک به «مونایاندی» از مالزی واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۷۵- کیلوگرم محمد جواد صفری کار خود را با برتری ۵ بر ۲ برابر «ادخامجوم» از ازبکستان آغاز کرد و سپس با پیروزی ۲ بر صفر مقابل «مسکویچو» از قزاقستان به دیدار پایانی صعود کرد.

هانا حسن پور در وزن ۶۸- کیلوگرم در نخستین مبارزه برابر «ساگین» از قزاقستان ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد و از جدول مسابقات خارج شد.

مهرنگار احمدی در وزن ۶۱- کیلوگرم ابتدا «ساوکی» از ژاپن را با رای داوران پشت سر گذاشت و در نیمه نهایی هم ۸ بر صفر «هاتف علی» از هند را شکست داد و به فینال رسید.

در وزن ۶۷- کیلوگرم حسین وفا ابتدا «الموتاری» نماینده کویت را ۶ بر ۴ از پیش رو برداشت و سپس ۷ بر ۵ در مبارزه با «جانچاک» از تایلند را شکست داد و با پیروزی ۳ بر یک مقابل «کوادیبرگن» از قزاقستان راهی مبارزه نهایی شد.

ماهان میرزایی در وزن ۸۴+ کیلوگرم دور نخست «لیانگ» از چین را شکست داد و در ادامه ۷ بر صفر در پیکار با «ژاکسیلوک» از قزاقستان بازنده شد و در دیدار رده بندی عربستان را از پیش رو برداشت و به نشان برنز دست یافت.

حنانه صالحی در وزن ۶۸- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «بینتی فایزل» از مالزی را از پیش رو برداشت و به فینال رفت.