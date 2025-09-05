ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته قهرمانی رده های سنی آسیا صبح امروز به وقت محلی با حضور کاراته کاهای ۳۰ کشور در شهر «شائوگوان» چین آغاز شد. در روز نخست کاراته کاهای رده سنی نوجوانان به روی تاتامی رفتند که ستایش قانعی موفق به کسب نخستین مدال طلای تیم کشورمان در این دوره از رقابت‌ها شد.

وی در وزن ۵۴- کیلوگرم کار خود را برتری ۲ بر یک مقابل «اونتالاب» از قزاقستان را آغاز کرد و در ادامه ۵ بر صفر از سد «لین» از چین گذشت به دیدار پایانی صعود کرد. قانعی در دیدار پایانی «راویندران» از مالزی را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در مسابقات صبح امروز کاتای تیمی پسران با ترکیب امیررضا چمنی، امیرعلی میرزاد، متین فریمند و عطا رفیعی و کاتای تیمی دختران با ترکیب دینا صفری، فاطمه صحت بخش، حنانه نوراله زاده و کوثر رنجبر، آوا فرمانی و دینا کریمی چهار مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.

محمد متین خسروی، دینا صفری، کیارش نوزاد، محمد رضا احمدی، دینا کریمی و حسام صیدی هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.