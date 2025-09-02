مسئولان فدراسیون کاراته زودتر از ملی پوشان به چین رفتند!

به گزارش خبرنگار مهر، ۵۱۶ کاراته کا از ۳۰ کشور از روز جمعه ۱۴ شهریورماه به میزبانی چین در شهر «شائوگوان» به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. برای حضور در این دوره از مسابقات کاروان کشورمان در دو بخش دختران و پسران امشب تهران را به قصد محل برگزاری این رقابت‌ها ترک می‌کند.

سفر ملی پوشان کشورمان به شهر محل برگزاری مسابقات نزدیک به ۲۰ ساعت به طول خواهند انجامید. در واقع ملی پوشان عصر چهارشنبه وارد محل اقامت خود شده و صبح پنجشنبه هم باید در مراسم وزنکشی شرکت کنند و روز جمعه نیز به روی تاتامی بروند.

با توجه به فاصله زمانی چهار ساعته چین با تهران و شرایط آب و هوایی متفاوت، به نظر می‌رسد کادر فنی زمان کافی برای اجرای برنامه‌های لازم جهت تطبیق شرایط محیطی را در اختیار نداشته باشد.

این در حالی است که مسعود رهنما رئیس فدراسیون، محسن آشوری سرپرست تیم اعزامی به چین همراه با مازیار فرید خمامی سرپرست سازمان تیم‌های یکشنبه شب همراه با داوران راهی چین شدند. اینکه چرا سرپرست تیم که باید همراه با ملی پوشان باشد ۴۸ ساعت زودتر راهی شده است، در نوع خود جالب است.