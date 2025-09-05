علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این غرفه کوچک اما پرانرژی با حضور ۳ خادم، جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت مردم روستاهای اطراف به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: دومین سالی است که در جشن امت احمد حضور داریم و چای و شربت برای بازدیدکنندگان آماده و توزیع می‌شود.

حسینی اضافه کرد: هدف ما ایجاد لحظاتی آرام و پر از محبت برای مردم است و تا کنون پنج هزار نفر پذیرایی شدند.

وی ادامه داد: نگاه گرم و استقبال صمیمی مردم، انگیزه ما را برای خدمت بیشتر می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با خدمات کوچک نیز می‌توان دل‌ها را شاد و فضای جشن را پر از همدلی کرد.

خادمان مسجد امام حسین (ع) حسن‌آباد شهرستان کامیاران با حضور خود در جشن امت احمد ثابت کردند که عشق به اهل‌بیت (ع) و خدمت به خلق، حتی با اقداماتی ساده مانند توزیع چای و شربت، می‌تواند جلوه‌ای ویژه از محبت و اتحاد میان مردم خلق کند.