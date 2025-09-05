  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

۳ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در تنگستان

بوشهر- رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان گفت: واژگونی خودرو در تنگستان سه مصدوم برجای گذاشت.

احمد عبدالهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر واژگونی خودرو کوئیک در اتوبان دلوار به بوشهر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای گرگور به محل حادثه اعزام شد.

وی اضافه کرد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که پس از ارزیابی صحنه، اقدامات اولیه درمانی و پیش بیمارستانی، بر روی مصدومین انجام گرفت.

رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان ادامه داد: یک مصدوم سرپایی توسط نجاتگران هلال احمر درمان و ۲ مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شهدای خلیج فارس منتقل شد.

