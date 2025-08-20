  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

پنجمین فهرست راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان اعلام شد

پنجمین فهرست راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره موسیقی جوان اعلام شد

دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی بخش‌‏های ترکمن، شمال خراسان، کرمان، ایلام و سنتور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پس از پایان کار داوری مرحله مقدماتی در بخش‌ موسیقی نواحی (ترکمن، شمال خراسان، کرمان و ایلام) و موسیقی دستگاهی (سنتور) اسامی راه‌یافتگان به بخش نهایی این بخش‌‏ها را اعلام کرد.

اسامی راه‌یافتگان دیگر بخش‌ها نیز پس از پایان داوری‌ها از سوی دبیرخانه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسامی برگزیدگان بخش‌های آهنگسازی، پیانوی ایرانی و ویُلن ایرانی به‌دلیل تک‌مرحله‌ای‌ بودنِ آن در اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان هم‌زمان با سایر بخش‌ها اعلام خواهد شد.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و تاریخ دقیق و محل برگزاری مرحله دوم متعاقباً اعلام خواهد شد.

برای مشاهده اسامی راه‌یافتگان بخش نهایی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اینجا را ببینید.

کد خبر 6566419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها