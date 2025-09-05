به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی پیش از ظهر جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این رویداد فاخر فرهنگی و هنری با حضور قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارتخانه برگزار خواهد شد و فرصتی کمنظیر برای معرفی ظرفیتهای تاریخی استان و کشور است.
وی افزود: فرش یادشده اثری منحصر بهفرد با بیش از یک قرن قدمت است که از کاخ گلستان تهران به مجموعه جهانی باغ اکبریه منتقل شده و متعلق به دوره قاجار است.
به گفته وی این اثر حاصل هنر دست هنرمندان توانمند ایرانی بوده و بهعنوان نمادی برجسته از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران شناخته میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: همزمان با رونمایی از این فرش تاریخی، هشت اثر شاخص دیگر از دوران اسلامی نیز برای نخستین بار در فضای باغ اکبریه به نمایش گذاشته خواهد شد.
برآبادی تصریح کرد: این اقدام نه تنها نقطه عطفی در معرفی و پاسداشت میراثفرهنگی کشور است، بلکه میتواند زمینهساز رونق گردشگری و جلب توجه پژوهشگران و علاقهمندان به تاریخ و هنر ایران اسلامی باشد.
