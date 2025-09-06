دومین رویداد صنایع دستی کشور در شهمیرزاد برگزار شد

فرزاد اوجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برپایی رویداد مهم گردشگری و صنایع دستی شهمیرزاد بیان کرد: در این رویداد که تا بیستم شهریورماه برپا است، نمایشگاه بزرگ صنایع دستی با حضور ۱۰۰ هنرمند دایر شده که نشان از ظرفیت‌های خوب شهرستان مهدیشهر و منطقه شهمیرزاد می‌دهد.

وی با بیان اینکه هم افزایی فرهنگی و تبادلات فرهنگی در کنار ایجاد بستر مناسب برای نمایش ظرفیت‌های صنایع دستی استان سمنان و شهرستان مهدیشهر، محور و هدف این دست رویدادها است، افزود: از مهمترین موضوعاتی که این دست رویدادها می‌تواند به همراه داشته باشد معرفی صنایع دستی و هنرمندان این حوزه است.

مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه در کنار برگزاری رویدادها وزارت میراث بر برند سازی و بازاریابی محصولات صنایع دستی در سراسر کشور تاکید دارد، گفت: از جمله رویکردهای وزارت میراث در این حوزه تنوع بخشی به شهرهای میزبان جشنواره‌های گردشگری و صنایع دستی است تا در مکان‌هایی بجز مراکز استان‌ها هم شاهد برگزاری این دست رویدادها باشیم.

اوجانی با بیان اینکه این دومین رویدادی است که در سراسر کشور با همین هدف در استان سمنان برگزار شده است، گفت: نخستین رویداد بزرگ صنایع دستی سال گذشته در سیرجان استان کرمان برگزار شد و امروز شاهد هستیم که رویداد بزرگ گردشگری و صنایع دستی از سیزدهم تا بیستم شهریورماه در شهمیرزاد برپا است.

وی با بیان اینکه استقبال خوبی از سوی سمنانی‌ها و مهدیشهری ها و شهمیرزادی‌ها در این رویداد شاهد بودیم افزود: تداوم این دست برنامه‌ها در دیگر شهرهای کشورمان از جمله برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی محسوب می‌شود.

مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: صنایع دستی در سبد خانوار به عنوان محصول اولیه قرار ندارد اما امیدوار هستیم با هم افزایی و هم نوایی در چنین رویدادهایی شاهد بازاریابی درست و تبیین ظرفیت‌های صنایع دستی در کشور و در نهایت اقبال بیشتر عموم در این حوزه باشیم.

نمایشگاه بزرگ صنایع دستی استان سمنان در قالب پنجمین جشنواره فرهنگ وهنر شهمیرزاد در حال برگزاری است.